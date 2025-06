El presidente de la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica de Puerto Rico, el doctor Ramón Méndez Sexto, aseguró este jueves que los estudiantes graduados en medicina no se afectarán por el retraso en la divulgación de los resultados de la reválida médica.

De paso, informó que los miembros de la Junta se reunirán hoy a las 3:00 p.m. para discutir los resultados de la reválida con la Escuela de Medicina que tiene a cargo la confección, la administración y la tabulación del examen, de la cual no dio el nombre por no estar autorizado. Indicó que entre el viernes y “como tarde para el lunes” ya los alumnos deben haber recibido un correo electrónico con el resultado de su reválida. También se les enviará por correo postal estos resultados.

En entrevista telefónica con Primera Hora, el galeno rechazó que este retraso, que se registró debido a que cuatro de los miembros de la Junta fueron recientemente nominados y confirmados por el Senado, haya afectado la posibilidad de los nuevos doctores a acudir a internados en los hospitales del país.

“En absoluto, porque los internados comienzan el primero de julio. Así que estamos a tiempo todavía. Ellos tienen que haber solicitado en los distintos hospitales que tienen programa de internado. Una vez reciben los resultados, pues, saben quién realmente cualifica y quién no cualifica, porque ya saben quién pasó y no pasó”, señaló.

Méndez Sexto expuso que hace dos semanas se reunió con los hospitales que tendrían internados y que estos no han denunciado problemas por el retraso en conocer los resultados de la reválida.

“No es el primer año ni es la primera vez que los resultados salen a mediados de junio. O sea, estamos a tiempo”, reiteró.

A los graduados de medicina, el doctor les pidió “que tengan paciencia. Esto se está resolviendo, que no es nada nuevo. Normalmente en la Junta los resultados salen así. Depende de la rapidez con la que el ente externo corrija, el ente externo presente. Pero, una vez nosotros no reunimos, no tarda más de 24 a 48 horas en que el ente externo empiece a comunicar los resultados a los candidatos”.

Méndez Sexto comentó que le corresponde a los estudiantes hacerle llegar los resultados a los hospitales para proseguir con el proceso del internado.

Este internado es importante para la carrera de los doctores. El presidente de la Junta comentó que en los mismo están “un año rotativo, donde el médico graduado, el doctor en medicina, tiene que rotar durante un año por las distintas especializades que tiene la profesión médica, entiéndase, medicina interna, cirugía, obstetricia-ginecología y pediatría. Dentro de esas cuatro especialidades principales hay unas subespecialidades que también los muchachos rotan. Hay unas que son obligatorias y hay otras que son voluntarias. Las voluntarias las escoge el candidato a su gusto”.