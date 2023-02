Puerto Rico recibirá una asignación del $109.3 millones para promover el desarrollo económico de los pequeños negocios, anunciaron altos ejecutivos de la administración de Joe Biden y el gobernador Pedro Pierluisi.

La suma fue asignada como parte de la Iniciativa de Crédito para Pequeñas Empresas (SSBCI) del Plan de Rescate Americano (ARPA), que en todo Estados Unidos distribuirá unos $10,000 millones.

En Puerto Rico será el Banco de Desarrollo Económico el ente que tendrá la tarea de distribuir los $109.3 millones en los dos programas ideados para asegurar la equidad y competencia de los pequeños comerciantes en la economía. Los programas son uno de préstamos y otro de apoyo colateral, detalló el director de Recuperación Departamento federal del Tesoro, Jacob Leibenluft.

“Puerto Rico operará dos programas. Un programa de apoyo colateral y un programa de préstamos participativos. El programa de préstamos participativos tendrá $21.8 millones para participar en préstamos comerciales y en sectores más estratégicos para el desarrollo económico, y el programa de apoyo colateral tendrá $87.4 millones para proveer garantías con colaterales a los prestamistas con una estructura de programa que permite una participación más amplia de las instituciones financieras que operan en todo Puerto Rico”, indicó el funcionario durante una llamada realizada por Zoom con medio boricuas en la tarde del miércoles. La información quedó embargada hasta este jueves.

El gobernador indicó que será el Banco de Desarrollo Económico el que establecerá las guías para ejecutar el programa (SSBCI). No obstante, espera que sectores en crecimiento, como los agricultores, los emprendedores de negocios de tecnología (“starups”), industrias relacionadas al turismo y los vendedores minoristas de toda la Isla puedan beneficiarse.

“Va a ser diverso. Pero, la idea no es simplemente apuntar a la financiación del área metropolitana de San Juan, sino asegurarnos de que también incentivamos el desarrollo económico en toda la Isla. Puede ser en la región de la montaña, puede ser en las zonas costeras, ciudades como Ponce, Aguadilla, entre otras. Entonces, el crecimiento, cuando miras lo que está pasando en Puerto Rico, ves que las áreas de crecimiento incluyen cualquier cosa relacionada con el turismo que ha estado creciendo significativamente. Pero, el turismo es más que hoteles y pequeñas hospederías. También tiene que ver con los restaurantes, con el entretenimiento para el sector turístico. La agricultura es un área donde necesitamos crecer y estamos viendo a los agricultores cada vez más jóvenes en Puerto Rico que necesitan ayuda. Entonces, esas son las ideas que me vienen a la cabeza, los sectores que me vienen a la cabeza. Pero como vimos, el dinero podría expandirse a muchas áreas”, afirmó el primer ejecutivo.

En el anuncio también participaron el asesor del presidente estadounidense, Gene Sperling, así como el subsecretario del Departamento federal de Comercio y el designado coordinador de crecimiento económico de Puerto Rico, Don Graves.

Por otro lado, el presidente del Banco de Desarrollo Económico, Luis Alemañy, expresó que la entidad está preparada para poner en funciones este programa federal.

“En el Banco ya estamos trabajando en su implantación, luego de lograr con mucho sacrificio, su aprobación. Como parte de la distribución de los fondos en todos los estados y territorios, Puerto Rico estará recibiendo $109 millones para empoderar a las pequeñas y medianas empresas para que accedan al capital necesario y desarrollar nuevas oportunidades de negocios en expansión y emprendimiento de negocios nuevos (startups)”, afirmó en declaraciones escritas.

Expuso que el Centro de Estudios Económicos del Banco realizó un análisis del impacto económico que tendrán estos fondos y se estipuló que en unos 10 años podrían haberse multiplicado en una inyección global de $1,000 millones para la economía.

“De esta manera, se puedan crear 48,967 empleos directos, indirectos e inducidos, aproximadamente, y tengan un impacto de ingreso y producción adicional de $680.3 millones en nuestra economía (basado en el desembolso de los fondos SSBCI y la inversión privada que requiere el programa). Esta asignación de fondos federales valida las excelentes ejecutorias de nuestros empleados a favor de nuestros pequeños y medianos comerciantes. Estoy seguro que tendremos el mismo éxito que logramos con las subvenciones federales bajo el programa CDBG-DR, donde ya hemos desembolsado sobre $139 millones a los comerciantes afectados por el paso de los huracanes Irma y María. Ahora tendremos la responsabilidad de administrar ambos programas, que beneficiarán a miles de comerciantes incluyendo aquellos de comunidades de ingresos bajos a moderados. Además, conseguirá que nuestros pequeños y medianos comerciantes puedan expandir sus servicios”, manifestó.