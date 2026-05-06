Unas 45 carreteras “que están en malas condiciones” serán repavimentadas, luego de que la Junta de Supervisión Fiscal accediera a utilizar una partida de $34,211,303.51 que sale del Puerto Rico Trust Fund.

Como parte de los proyectos a realizar, el secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Edwin González, y la gobernadora formalizaron 16 acuerdos de asignación de fondos con los municipios para realizar las obras.

Según explicó en comunicado de prensa, la firma de estos acuerdos, celebrada en La Fortaleza, permitirá desarrollar obras prioritarias enfocadas en mejorar la seguridad vial, reforzar la movilidad y atender necesidades de acceso en beneficio de miles de ciudadanos que transitan diariamente por estas vías.

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“Seguimos impulsando proyectos de impacto real para nuestras comunidades. Estas inversiones representan acción concreta para fortalecer nuestra infraestructura vial, brindar mayor seguridad a los conductores y continuar modernizando las carreteras de Puerto Rico. Nuestro compromiso es seguir trabajando en conjunto con los municipios para llevar soluciones y resultados a nuestra gente”, expresó la gobernadora.

Por su parte, el secretario del DTOP destacó que estas iniciativas permitirán atender carreteras estatales que requieren mejoras significativas para garantizar un tránsito más seguro y eficiente.

Algunos de los municipios y proyectos que recibirán fondos son: