Quienes tengan planes de transitar este sábado por la carretera PR-2 en Quebradillas, sepan que deberán tomar vías alternas, pues se realizarán trabajos para remover el puente peatonal que atraviesa esta vía.

El alcalde de Quebradillas, Heriberto Vélez Vélez, explicó que los trabajos a cargo del personal de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP) obligarán el cierre de carriles en ambas direcciones de Arecibo a Mayagüez y viceversa.

“El horario de las labores iniciará a las 6:00 de la mañana de este próximo sábado. Sin embargo, como medida preventiva, los carriles se cerrarán desde las 4:00 de la mañana”, informó Vélez Vélez.

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“El horario fue acordado durante una reunión realizada donde participaron personal de los Negociados de la Policía y Emergencias Médicas así como personal de la AEP y del municipio de Quebradillas”, añadió.

Según detalló Vélez Vélez, y conforme la información provista por el personal de la AEP, las labores se pueden extender por un periodo de hasta siete horas.

“Se escogió el sábado y el horario de la mañana para impactar lo menos posible el tránsito. Sin embargo, hago un llamado a la ciudadanía a realizar los ajustes necesarios para evitar transitar por la zona durante el horario en que se lleven a cabo los trabajos”, indicó.

Rutas alternas

Las personas que viajan de Arecibo hacia Mayagüez por la carretera PR-2, deberán doblar a la derecha en el semáforo de Walgreens hacia la carretera PR-485, Km 0.5, del barrio San José.

Esta vía de rodaje conecta con la carretera PR-4484 del barrio Terranova, sector Quebrada Mala, la cual le lleva nuevamente a la carretera PR-2. Mientras, las personas que viajan de Mayagüez hacia Arecibo deberán doblar a la izquierda en el semáforo donde ubica Fabián Motorcycle hacia la carretera PR-4484 intersección con la carretera PR-485, la cual conecta con la PR-2.

Ambas rutas añaden entre 15 a 20 minutos el tiempo de desplazamiento por la zona.

“El personal del Negociado de la Policía se comprometió en proveer agentes que ayuden con el control del tránsito, en especial en medio de una emergencia. El personal de la administración municipal también estará disponible para orientar al público durante el periodo en que se realicen las labores de remoción del puente”, repasó el alcalde, quien reiteró el llamado a la ciudadanía a evitar, en la medida, en que sea posible, el paso por la zona durante el horario de 4:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.

De igual forma, recordó que las labores se llevarán a cabo siempre y cuando las condiciones del tiempo así lo permitan. De ello depende además el tiempo del cierre de las vías de rodaje y cuánto se extiendan los trabajos a realizar.

Para más información pueden comunicarse con el personal de la Policía Municipal de Quebradillas, al 787-895-7678.