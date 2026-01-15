Los datos de empleo para Puerto Rico del mes de noviembre de 2025 reflejan cifras récord en el total de empleo privado, comercio, turismo, y servicios educativos y de salud.

El mes de noviembre registró un aumento de 7,000 personas con empleo asalariado no agrícola, comparado con noviembre de 2024.

Específicamente, los datos más recientes publicados por el Negociado de Estadísticas del Trabajo federal reflejan que hubo 965,900 puestos ocupados durante el mencionado periodo.

De acuerdo con los datos de la Encuesta de Establecimientos, dada a conocer en comunicado de prensa firmado por la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón, y el secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Sebastián Negrón Reichard, en noviembre de 2025 Puerto Rico alcanzó 767,400 empleos generados por el sector privado. Se explicó que esta es la cifra más alta de total de empleos generados por el sector privado registrada en Puerto Rico.

Además, varios sectores económicos también registraron cifras históricas. El sector del comercio, transportación y utilidades registró un total de 192,900 empleos. La recreación y alojamiento, mejor conocido como turismo, alcanzó los 102,300 empleos. Por último, los servicios educativos y de salud sumaron un total de 129,300 empleos.

Se aludió a que estas cifras reflejan un crecimiento sostenido y diverso de la economía de Puerto Rico durante el año calendario 2025.

“Estos datos confirman que nuestra economía está generando empleos de manera sostenida y continua, particularmente en sectores estratégicos que impactan directamente la actividad económica y la calidad de vida de nuestras familias”, expresó la gobernadora Jenniffer González Colón.

“Seguimos enfocados en fortalecer un clima de inversión y desarrollo que apoye la creación de empleos y la expansión de oportunidades en toda la Isla”, agregó.

Por su parte, el secretario del DDEC, Sebastián Negrón Reichard, destacó que la creación de empleo interanual estuvo liderada por sectores de alto dinamismo económico.

“Durante noviembre de 2025, los sectores de recreación y alojamiento y los servicios educativos y de salud encabezaron la creación de empleo, con aumentos de 4,000 (4.1%) y 3,500 (2.8%) empleos, respectivamente. A estos se suman el comercio, transportación y utilidades con 2,000 (1.0%) y la construcción (3.1%) con 1,200 empleos, reflejando una actividad económica diversificada y en crecimiento”, indicó.

Además, los datos de la Encuesta de Grupo Trabajador para el mes de noviembre del 2025, ajustados estacionalmente, registraron una fuerza laboral de 1,239 millones de personas. El empleo total alcanzó los 1,169 millones y el desempleo se mantuvo históricamente bajo alrededor del 5.7%.

La gobernadora y el secretario reiteraron que durante este nuevo año 2026 continuarán impulsando iniciativas para estimular la inversión, agilizar procesos, fortalecer el capital humano y promover el crecimiento de sectores con alto potencial de generación de empleo y productividad, como parte de una estrategia integral de desarrollo económico.

“Seguiremos trabajando para que este crecimiento continúe traduciéndose en más y mejores oportunidades para nuestra gente y en una economía cada vez más fuerte y competitiva,” concluyó el secretario del DDEC.