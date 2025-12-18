El desempleo en la Isla aumentó en octubre en un 0.3%, en comparación con octubre de 2024, según estableció la más reciente Encuesta del Grupo Trabajador del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH).

Pese al incremento de 5.4% a 5.7%, la secretaria del Trabajo, María del Pilar Vélez Casanova, aludió a que hay “estabilidad del mercado laboral”.

En su comunicación, también se alude a que el incremento del desempleo fue “leve”.

“El informe reafirma la estabilidad del mercado laboral en la isla y valida la consistencia de los resultados registrados durante el año. Esta información es clave para apoyar a la clase trabajadora, fomentar la actividad económica y promover el desarrollo sostenible de Puerto Rico”, expresó Vélez Casanova en expresiones escritas.

Señaló que la encuesta también reveló un incremento en la tasa de participación laboral no ajustada estacionalmente, que pasó de 44.5% en septiembre a 44.6% en octubre de 2025. No obstante, esta cifra representa una ligera disminución de 0.1 punto porcentual al compararse con octubre de 2024, cuando la tasa se ubicó en 44.7%.

En cuanto al número de personas desempleadas, la cifra ajustada estacionalmente se mantuvo en 71,000, sin variación respecto al mes anterior. El total del Grupo Trabajador para octubre de 2025, también ajustado estacionalmente, se estimó en 1,239,000 personas, una reducción de 1,000 en comparación con septiembre, pero un aumento de 8,000 con relación a octubre de 2024.

Por su parte, el número de personas empleadas en la isla se mantuvo en 1,169,000, sin cambios respecto al mes anterior, aunque reflejó un incremento interanual de 4,000 trabajadores, tomando como referencia los 1,165,000 registrados en octubre de 2024.

El DTRH informó además que la Encuesta de empleo asalariado no agrícola correspondiente a octubre aún se encuentra en evaluación por parte de la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento del Trabajo de Estados Unidos, por lo que su divulgación será pospuesta.