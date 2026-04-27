Una controvertida propuesta en California para aumentar temporalmente los impuestos a los multimillonarios tiene suficientes firmas para calificar para la votación de noviembre, dijo el lunes un sindicato que respalda la medida.

La propuesta, respaldada por el Service Employees International Union Healthcare Workers West, impondría un impuesto único del 5% a las personas cuyo patrimonio neto supere los 1,000 millones de dólares y que vivieran en el estado el 1 de enero de 2026. El objetivo es generar 100,000 millones de dólares en ingresos, que se utilizarían en gran medida para compensar los recortes de fondos federales destinados a la atención sanitaria de las personas con rentas bajas.

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“La salud de California está en juego”, declaró Liz Perlman, directora ejecutiva de una sección de la Federación Estadounidense de Empleados Estatales, Municipales y de Condados, uno de los principales sindicatos. “Los hospitales están cerrando y la gente va a morir. ¿Por qué? Para que los multimillonarios puedan conseguir otra rebaja fiscal que no necesitan”.

El Secretario de Estado de California todavía tiene que verificar las firmas y colocar oficialmente la medida en la papeleta electoral. Los partidarios afirman que han recogido más de 1.5 millones de firmas, muy por encima de las 875,000 que necesitaban.

Si la medida se presenta a los votantes en noviembre, podría provocar una de las luchas electorales más costosas de la historia y atraería la atención nacional como prueba de fuego de la actitud de los votantes ante el aumento de los impuestos a los ricos. El senador de Vermont Bernie Sanders ya ha viajado a California para hacer campaña a favor de la idea.

Mientras tanto, el gobernador demócrata Gavin Newsom y los magnates tecnológicos de Silicon Valley se oponen rotundamente. Advierten de que expulsará del estado a los residentes más ricos. Casi la mitad de los ingresos del impuesto sobre la renta de las personas físicas de California procede del 1% de los que más ganan. Algunos ya han comprado propiedades fuera del estado en caso de que se apruebe.

“Después de jugar con cerillas desde octubre, el SEIU ha logrado encender un incendio forestal de ‘Impuestos a los ricos’ al conseguir suficientes firmas”, dijo David Lesperance, un consultor fiscal que ha asesorado a algunos de sus clientes ricos que abandonaron California a causa de la propuesta. “Los muchos multimillonarios objetivo de sus esfuerzos ya han respondido ejecutando planes de huida del fuego reubicándose en otros estados”.

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Brian Brokaw, un antiguo asesor de Newsom que lidera un comité político que se opone al impuesto, dijo que la medida estaba mal construida y supondría un duro golpe para el presupuesto del Estado.

“Promulgar un impuesto sobre la riqueza en un solo estado no afectaría a un pequeño grupo, sino a los 40 millones de californianos”, afirmó en un comunicado. “Esta propuesta cambia un aumento de ingresos a corto plazo por pérdidas a largo plazo”.

Al menos 25 multimillonarios incluidos en la clasificación de las 500 personas más ricas del mundo de 2025 de la revista Forbes vivían en California o tenían algún vínculo significativo con el estado, según un estudio de The Associated Press. Pero determinar si eran residentes a tiempo completo o sólo visitantes frecuentes podría convertirse en motivo de disputa, ya que muchos de ellos poseen propiedades en otros lugares.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.