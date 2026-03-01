La Autoridad de los Puertos de Puerto Rico (APPR) recibió alrededor de $22 millones en fondos federales dirigidos a la reconstrucción y modernización de la infraestructura de los muelles de Tallaboa y Guayanilla, al igual que el aeropuerto regional Fernando Ribas Dominicci, informó el director ejecutivo de la orporación pública, el licenciado Norberto Negrón Díaz.

“Nuestra Gobernadora volvió a actuar en favor de Puerto Rico. Esta histórica asignación de $1.2 billones, incluyendo alrededor de $22 millones para reconstruir y modernizar infraestructura de muelles y aeropuerto posiciona a nuestra Isla en un sitial óptimo en la región. Continuaremos apoyando a la Gobernadora en sus gestiones por un moderno Puerto Rico”, informó por escrito el Director Ejecutivo.

La partida para la APPR es parte de un paquete de $1,183,611,623.16 en fondos de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, FEMA por sus siglas en inglés, dirigidos a los 176 proyectos de reconstrucción de infraestructura a través de toda la Isla.

Para trabajos en el aeropuerto regional Fernando Ribas Dominicci, ubicado en Isla Grande, se adjudicaron unos $7,125,599.49, mientras que para el muelle de Guayanilla la cantidad asignada fue de $3,244,178.78. El muelle de Tallaboa recibió unos $11,622,509.14 para mejoras capitales.

El muelle de Guayanilla, construido a principios del siglo 19 para transportar azúcar, sufrió daños a consecuencia de los terremotos de enero de 2020.

“Cónsono con la política pública de nuestra Gobernadora, tenemos un compromiso con el desarrollo y modernización de la infraestructura portuaria en la región sur de la Isla y eso incluye el muelle de Guayanilla. Con esta asignación lograda por la Gobernadora, podemos comenzar el proceso dirigido a mejorar esa facilidad para así fomentar el impulso económico en la zona”, añadió Negrón Díaz, quien en agosto de 2025 sostuvo una reunión con el alcalde de dicho municipio, Raúl Rivera, para dialogar sobre el muelle y su potencial.