La senadora del Partido Nuevo Progresista (PNP), Roxanna Soto, radicó una medida que establecería en Puerto Rico un marco legal para la muerte asistida en casos de enfermedad terminal.

La pieza legislativa, de unas 25 páginas, fue radicada y referida a la Comisión de lo Jurídico bajo el nombre de “Ley de Dignidad y Autonomía al Final de la Vida”.

Según la exposición de motivos, la medida se fundamenta en el principio de la “dignidad humana” y busca establecer un marco legal que permita la muerte asistida de personas diagnosticadas con una enfermedad terminal, bajo criterios específicos. Entre ellos, dispone que sea la propia persona solicitante quien se administre el medicamento que pondría fin a su vida.

“Esta Ley no crea un derecho general al suicidio, no autoriza la eutanasia activa, no permite que un tercero administre directamente una sustancia para causar la muerte de otra persona”, aclara el documento.

La senadora Roxanna Soto presentó la medida. ( Xavier Araújo )

Esto debes saber sobre el proyecto

¿A quiénes aplica? Para acceder a la ayuda médica para morir , “se requiere que la persona sea adulta, residente de Puerto Rico, capaz de tomar decisiones sobre su salud, diagnosticada con una enfermedad terminal, incurable e irreversible, y con una prognosis razonable de seis meses o menos de vida”.

Para acceder a la , “se requiere que la persona sea adulta, residente de Puerto Rico, capaz de tomar decisiones sobre su salud, diagnosticada con una enfermedad terminal, incurable e irreversible, y con una prognosis razonable de seis meses o menos de vida”. ¿A quiénes no aplica? El proyecto no aplicaría a menores de edad ni a personas sin capacidad decisional . Tampoco aplicaría por razón de discapacidad, edad avanzada, pobreza, soledad, condición de salud mental aislada, dependencia funcional o falta de apoyo familiar.

El proyecto . Tampoco aplicaría por razón de discapacidad, edad avanzada, pobreza, soledad, condición de salud mental aislada, dependencia funcional o falta de apoyo familiar. ¿Cuál sería el proceso para solicitar la muerte asistida? La persona tendría que realizar:

La persona tendría que realizar:

¿Cuáles serían las responsabilidades del médico tratante? La medida dispone que el médico tratante deberá:

La medida dispone que el médico tratante deberá:

¿Cuáles serán las responsabilidades del médico consultor? El médico consultor deberá, entre otras cosas, examinar al paciente para revisar el expediente médico pertinente y confirmar por escrito, entre otras cosas, el diagnóstico de enfermedad terminal, incurable e irreversible.

El médico consultor deberá, entre otras cosas, examinar al paciente para revisar el expediente médico pertinente y confirmar por escrito, entre otras cosas, el diagnóstico de enfermedad terminal, incurable e irreversible. ¿Cómo será el proceso? El proceso es descrito en el proyecto como un “procedimiento mediante el cual un médico autorizado, en cumplimiento estricto de esta Ley, prescribe medicamentos a una persona, paciente elegible para que esta pueda autoadministrárselos voluntariamente con el propósito de poner fin a su vida ante una enfermedad terminal, incurable e irreversible ”. En el proceso la persona podrá estar acompañada de algún familiar o ser querido, pero ninguna persona estará autorizada a administrarle el medicamento.

El proceso es descrito en el proyecto como un ”. En el proceso la persona podrá estar acompañada de algún familiar o ser querido, pero ninguna persona estará autorizada a administrarle el medicamento. ¿Qué pasa si una persona se arrepiente tras radicar una solicitud? En esos casos, la medida indica que “La persona paciente podrá revocar su solicitud en cualquier momento, de cualquier forma y sin necesidad de formalidad alguna”.

“Puerto Rico no puede continuar evadiendo las conversaciones médicas difíciles. Legislar sobre dignidad y autonomía al final de la vida no significa abandonar al paciente; significa crear un marco serio para cuidarlo, escucharlo, protegerlo y respetar su voluntad en el momento más vulnerable de su existencia”, lee el proyecto.