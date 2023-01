El alcalde de Toa Baja, Bernardo “Betito” Márquez, desmintió este martes los rumores que han estado circulando de que no aspiraría a permanecer en la alcaldía en el próximo ciclo electoral y aseguró que, por el contrario, buscará la reelección.

Asimismo, Márquez desmintió los rumores en torno a su salud, que han llegado incluso a sugerir que padece de cáncer y aseguró que el peso que ha perdido se debe a que está haciendo más rutinas de ejercicio y ha cambiado sustancialmente su dieta.

“Yo voy a aspirar al próximo cuatrienio”, afirmó Márquez, sin titubeos. “El que quiera saber cuál es mi posición, ahí está la respuesta. Voy a aspirar”.

PUBLICIDAD

Agregó que tiene mucha esperanza en “el proyecto de Toa Baja”.

“Lo digo con el corazón, me siento alcalde, llegando a hacer lo que quiero hacer por la confianza que me ha dado el municipio este cuatrienio”, comentó. “Porque mi primer cuatrienio, el primer huracán que cogí fue el huracán fiscal. Después encima me cayeron Irma y María. Así que tuve un cuatrienio buscando sacar oxígeno. Y, aun así, en esos cuatro años, aun con todas esas vicisitudes, logramos superar un déficit de $27 millones, lo que significó que pudiésemos demostrar la capacidad que, como municipio, nosotros tenemos para ubicar el municipio donde siempre debió estar”.

En cuanto a su salud, comentó que, “en distintos momentos del tiempo, me han querido enfermar. Incluso hubo un rumor una vez que yo tenía hasta cáncer”.

“Claro, he bajado libras. Pero, primero porque ‘joggueo’. Segundo porque me encanta la bicicleta. Y tercero, en estos tiempos, porque hacía más de una década que no visitaba un naturópata. Lo visité y me dijo, ‘caballo, tienes que dejar el arroz, y los carbohidratos. Tienes que dejar el arroz, tienes que dejar el pan, los bizcochos’. ¿Y sabes qué? En diciembre logré bajar ocho libritas más”, comentó.

“Y dejé hasta el café”, añadió, adelantando que tiene la meta en correr el 10K de La Ruta del llanero y, aunque es más difícil, el medio maratón de San Blas en Coamo.

“Pero mi salud está, gracias a Dios, está bien. Siempre alguna cosita, pero, gracias a Dios estoy bien”, reiteró.

Retomó el tema de la alcaldía y agregó que “hay mucho por hacer”.

“Y, sobre todo, sembrar una zapata sólida, con valores y visión a una revolución llanera, donde podamos decir que lo que debe mover a la gente del municipio a votar por los candidatos que estén, es al orgullo llanero, a qué tú le vas a ofrecer desde esa silla a un pueblo, para que se mueva a sentir orgullo llanero”, insistió. “Porque lo demás ya lo conocemos, en distintos escenarios, en distintas épocas, donde tenemos gente que lo que viene es a servirse, y no a servir”.