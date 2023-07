Líderes del Sindicato de Bomberos llegaron en la tarde de este miércoles a La Fortaleza para reclamar al gobernador Pedro Pierluisi que firme la recién aprobada legislación que establecería el salario base para los bomberos a $2,500 mensuales.

La aprobación ejecutiva, sobre todo, representaría que estos servidores públicos reciban un nuevo aumento salarial de $375 mensuales, detalló a Primera Hora el presidente del Sindicato de Bomberos, José Tirado.

Para exigir que se firme el proyecto del Senado 1065, aprobado en la Legislatura a finales de junio, Tirado acudió a La Fortaleza, junto a una comitiva del Sindicato, para entregar 1,163 cartas firmadas por bomberos activos que reclaman la estabilidad salarial. Las misivas fueron recibidas por el asesor de asuntos laborales del gobernador, Alexander Rivera, así como por Pablo Peña, ayudante de la secretaria de la Gobernación, Noelia García.

PUBLICIDAD

Las misivas establecen que el Sindicato, “realizando un esfuerzo extraordinario, hemos logrado que la Asamblea Legislativa haya aprobado el Proyecto 1065 que tiene el propósito de establecer por ley el salario base de los Bomberos de Puerto Rico en $2,500 y un aumento salarial de $375 mensuales para nuestros bomberos. Tenemos fe que en esta ocasión usted convertirá en ley el Proyecto 1065 y logrará identificar los fondos del Presupuesto General de Gastos como se ha hecho con los compañeros maestros, empleados correccionales y policías, de además de los fondos que identifica el mismo proyecto de ley”.

Según explicó Tirado, fue el propio gobernador quien les prometió que el salario base de los bomberos se llevaría a $2,500 mensuales. No obstante, el ejecutivo ya vetó una medida similar.

En este segundo intento, los bomberos volvieron a la carga con sus reclamos y lograron que la Legislatura atendiera nuevamente el ajuste salario. Ahora, están enfocados en ejercer presión para que el mandatario apoye la medida.

“Vinimos aquí con esa encomienda de traer esas peticiones de los bomberos directamente al gobernador, para que él entienda de que los bomberos necesitan que ese proyecto se convierta en ley y que lo está reclamando así”, señaló.

El líder del gremio señaló que el personal de La Fortaleza sólo recibió las peticiones y no le adelantaron ninguna determinación de Pierluisi sobre el particular.

Tirado explicó que el salario base de los bomberos, mediante ley, es de $1,500. Expuso que el aumento salarial que les concedió Pierluisi en julio del pasado año y que fijó la base en $2,375 mensuales fue otorgado con dinero de los fondos del Plan de Rescate Americano (ARPA, en inglés). Aludió a que ese dinero vencerá en el 2026.

PUBLICIDAD

“Nosotros necesitamos que lo que el aumento salarial venga del Fondo General, como se les dio a los compañeros maestros, a los compañeros correccionales y a los policías de Puerto Rico”, estableció.

No obstante, Tirado detalló que la legislación es clara en exponer que el dinero saldrá de las inspecciones que realizan a los comercios y demás edificaciones como Bomberos, así como de la Ley 141, que impuso un impuesto a las aseguradoras relacionado a los seguros de incendios. Entre ambos recaudos, dijo que se tendrían $12.5 millones para darle estabilidad salarial a los bomberos.

Además de esta gestión con el gobernador, Tirado comentó que se reunieron con el director de la Junta de Supervisión Fiscal, Robert Mujica, para abogar para que avalen la medida.

“Ellos dijeron que no querían hacer un compromiso directo hasta tanto no tuvieran el proyecto aprobado por la Asamblea Legislativa para ver si la ley traía los fondos. Que, si tenían los fondos, no tienen ningún problema con eso. Así que como la ley identifica los fondos, pues yo opino que la Junta no tiene problemas con el proyecto”, afirmó.

De no encontrar una respuesta satisfactoria y el gobernador vetar la medida, Tirado adelantó que los bomberos regresarán a la calle a protestar.

En su visita a La Fortaleza, Tirado estuvo acompañado por el vicepresidente del Sindicato, Luis Soto; el abogado Eduardo Ramos; el secretario Orvill Soto; el delegado de Barceloneta, Jorge Cruz; el delegado de Carolina, Oscar Vázquez y el director de asuntos públicos sindical, Abelardo Pérez.