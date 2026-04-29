El Sindicato de Bomberos de Puerto Rico (SBUPR) manifestó su firme oposición a un proyecto de ley presentado por la gobernadora que propone transferir al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) la autoridad para realizar inspecciones de seguridad contra incendios, al advertir que la medida podría comprometer la seguridad pública en la isla.

La organización sindical sostiene que la iniciativa legislativa debilita el rol del Negociado del Cuerpo de Bomberos al reducir su participación directa en las labores preventivas y técnicas, al tiempo que traslada estas funciones a personal autorizado bajo otra agencia.

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“Con este proyecto, el Negociado pierde el control directo de las inspecciones, que pasarían a manos de personal externo. Esto convierte al Cuerpo de Bomberos en un ente meramente fiscalizador, cuando su rol histórico ha sido la prevención activa”, expresó el presidente del sindicato, José Tirado.

Tirado advirtió que la medida altera el modelo actual de seguridad, en el que las inspecciones son realizadas por personal altamente capacitado en la evaluación de riesgos de incendio y condiciones estructurales. A su juicio, relegar a los bomberos a una función secundaria debilita la respuesta preventiva del sistema.

“Se pretende convertir a nuestros bomberos en observadores posteriores a los endosos, en lugar de protagonistas en la prevención. Eso es inaceptable y peligroso”, añadió.

El sindicato también hizo referencia a eventos trágicos como el incendio del Hotel Dupont Plaza en 1986 en Puerto Rico y la reciente tragedia en la discoteca Jet Set en Santo Domingo, como ejemplos de las consecuencias que pueden surgir cuando fallan los mecanismos de supervisión y prevención.

“La historia nos ha demostrado que cuando se debilitan los controles de seguridad, los resultados pueden ser fatales. No podemos repetir esos errores”, sostuvo Tirado.

Asimismo, la organización recordó que ya había alertado el año pasado sobre una carta circular del DDEC que buscaba agilizar la renovación de permisos sin la participación de inspectores de prevención, iniciativa que finalmente fue dejada sin efecto tras la oposición sindical.

Aunque el SBUPR apoya la agilización de los procesos de permisos, insiste en que estos no deben realizarse a expensas de la seguridad ciudadana. “Endosamos la eficiencia, pero no a costa de la vida de nuestra gente”, recalcó el líder sindical.

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Otro de los señalamientos del sindicato es que el proyecto no contempla el impacto económico que tendría sobre el Negociado del Cuerpo de Bomberos, ya que las inspecciones generan ingresos que se utilizan para el funcionamiento de la agencia, incluyendo mejoras operacionales y compensaciones al personal.

“Esta medida no establece de dónde saldrán los fondos para sustituir esos ingresos, lo que agrava la situación fiscal del Negociado”, advirtió.

El sindicato anunció que participará en las vistas públicas del próximo 6 de mayo en la Cámara de Representantes, donde se discutirá la medida. “Vamos a solicitar que no se aprueben disposiciones que pongan en riesgo la seguridad del país. Puerto Rico no puede debilitar su primera línea de defensa ante emergencias”, concluyó Tirado.