Bomberos y enfermeros se han congregado esta mañana en los predios del Capitolio para unirse a la manifestación masiva de maestros del sistema público de enseñanza en reclamo de justicia salarial y de un retiro digno.

“(El Gobernador) no dijo nada que no fuera la verdad. Yo escogí ser bombero, pero esta es una vocación y no todo el mundo tiene ese corazón de ser bombero, policía y maestro y eso se respeta”, expresó el teniente Billie Torres de la División de Operaciones Especiales del Negociado de Bomberos, quien calificó de desacertadas las expresiones del gobernador Pedro Pierluisi Urrutia.

“Se equivocó, no dio un paso atrás para arrepentirse y entiendo que esas expresiones le van a costar mucho a Pierluisi”, expresó Luis Trujillo, otro bombero, con 24 años de labores.

“Cuando me retire voy a tener alrededor de 55 a 58 años de edad y según los cálculos lo que voy a recibir de pensión es menos de $1 mil. Estamos aquí unidos, todos los empleados públicos, pero en especial hoy, maestros y bomberos”, agregó Torres.

Juan Carlos del Valle, bombero. ( Nydia Bauzá )

Juan Carlos Del Valle Figueroa, enfermero con 10 años de experiencia también rechazó las expresiones de Pierluisi. “Estamos presentes aquí por los derechos de nuestra profesión de enfermería y es una falta de respeto del Gobernador. No creo en el clasismo, pero este gobernador es un clasista”, sostuvo Del Valle Figueroa, quien viste una camiseta con el mensaje: “Elegí mi profesión, pero no al Gobernador”.

Dijo que los profesionales de la salud que laboran en instalaciones públicas y privadas han convocado una protesta en reclamo de mejores condiciones salariales para el viernes 18 de febrero, también en las inmediaciones del Capitolio y La Fortaleza. “Nosotros trabajamos con pacientes y con la salud del País, no la podemos abandonar, pero sí podemos hacer como hicimos un día y reclamar nuestros derechos”, indicó para agregar que la protesta ha sido convocada por diversos sindicatos.

“El 95 por ciento de los enfermeros, casi todos, doblamos turnos o tenemos dos trabajos y basta ya de tanto abuso”, reclamó Víctor Serrano Ávila, quien ejerce la enfermería hace 45 años y también es profesor de enfermería.

Serrano Ávila reclamó que el incentivo por la pandemia no le ha llegado a “miles de enfermeros y enfermeras”.