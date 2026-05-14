La alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado, destaca, entre otras cosas, las gestiones que ha realizado para mejor la situaciones que enfrenta su municipio, incluyendo el constante problema del servicio agua potable. Por ello, compartió con Primera Hora el avance que se ha logrado para resolver esa problemática y otros asuntos que atañen a su pueblo, principalmente de infraestructura.

¿Cuál es el problema principal que enfrenta su municipio?

El problema principal que ha presentado Morovis siempre ha sido la situación del servicio de agua. Ya, gracias a Dios, hemos visto luz al final del túnel, se está atendiendo como debía de ser. Desde hace muchísimo tiempo, vengo desde el 2017 levantando la voz sobre esta situación. Gracias a Dios ya está siendo atendida por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA). Ya hay distintos proyectos encaminados para poder resolver el problema que teníamos por décadas, que era que el servicio no llegaba a diferentes sectores de Morovis. Teníamos prácticamente la mitad de nuestro pueblo sin agua.

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¿Cuál acciones ha realizado para hacerle frente?

Gracias al diálogo que hemos sostenido con la AAA se ha puesto en marcha el proyecto de reconstruir realmente el sistema de acueductos de Morovis. Que esto no solamente ha sido reparar las bombas, todo ese sistema del acueducto como tal, sino que está abarcando la instalación de nuevas tuberías en diferentes barrios.

También nosotros acudimos ante el Tribunal Federal, y esa demanda sigue activa. Ya por lo menos recibimos, por parte del Tribunal Federal, parte de las indicaciones. De las sugerencias que nos hacen es que pudiéramos llegar a algún acuerdo. Entendemos que eso se va a estar viendo próximamente en el tribunal. Y estamos en ese proceso. Pero, como siempre dije, no había necesidad de llegar a un tribunal. Si nosotros hacemos lo que estamos haciendo ahora, de poder presentar realmente un plan de acción a seguir, que es lo que está haciendo el ingeniero, pues ya no era necesario.

Entretanto, movemos camiones para llevarle agua a la gente. Y eso se nos hace bien difícil. Pero esperemos que en los próximos dos años eso se pueda mejorar completamente.

¿Cuál es el proyecto más importante que tiene en agenda para este año?

Más allá de los trabajos para atender el problema del agua, por parte del municipio tenemos varios proyectos que estamos trabajando, como la construcción del nuevo cementerio municipal, la plaza pública, las aceras del casco urbano, la construcción de una égida municipal, un centro de convenciones... hay muchas obras corriendo. La infraestructura de Morovis en estos próximos dos años va a cambiar dramáticamente.

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¿En qué etapa está ahora ese proyecto?

En el cementerio, comenzamos ya el proceso para comenzar este mismo mes la construcción. La plaza pública está en construcción ahora mismo. Las aceras, eso es parte del proyecto de rehabilitación del casco urbano, y está encaminado totalmente. La égida, ya la tenemos en proceso de diseño. El centro de convenciones, ya están los planos entregados, lo que falta es el proceso de permisología.

¿Cuál ha sido el mayor logro conseguido en este cuatrienio para su pueblo?

Volvemos al tema principal, el problema del agua. Eso para nosotros... después de tantos y tantos años de lucha, porque fue una lucha constante, de tirarnos a la calle, seguir trabajando, tratando que se nos escuchara un reclamo que era real. Y que el nuevo presidente de la AAA (Luis R. González Delgado) así lo vio. Pues para nosotros ha sido un logro el que nos escuchara, y máxime que pudiera él, junto con la gobernadora, asignarnos los fondos y atender de inmediato esta problemática. Ese es el logro más grande que hemos podido obtener en este momento.