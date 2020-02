La Cámara de Representantes debatiría hoy el informe final de la Comisión de Ética que recomienda imponer un voto de censura al representante novoprogresista Jorge “Georgie” Navarro Suárez por conducta inapropiada en relación a un incidente ocurrido el pasado 30 de noviembre en un negocio en Santurce.

“Del análisis ponderado de la prueba entendemos que el representante Jorge Navarro Suárez debe ser sancionado”, dice el informe de 12 páginas de la Comisión de Ética de la Cámara que figura en el calendario de la sesión de hoy. La Comisión de Ética acogió una querella que le radicaron dos legisladores populares al representante por el distrito V de San Juan y Aguas Buenas.

“Entendemos que las actuaciones del compañero legislador no guardan decoro de cómo debe comportarse, actuar o reaccionar un legislador… Recordemos que todo legislador es un modelo de conducta ante el pueblo que nos dio la oportunidad de trabajar para ellos”, sostiene el informe rendido por la Comisión de Ética.

La comisión legislativa recomendó, en votación unánime (7-0) imponer un voto de censura a Navarro Suárez por entender que violó el Artículo IV, inciso “C” del Código de Ética de la Cámara que dispone que “los representantes observarán siempre una conducta decorosa que mantenga la imagen apropiada y el respeto público que merece la Asamblea Legislativa”.

El Código de Ética de la Cámara no define qué es un voto de censura, ni ninguna de las otras sanciones, como la amonestación. Sin embargo, personas consultadas por este diario indicaron que el voto de censura se puede interpretar como un rechazo del cuerpo legislativo a la conducta de Navarro Suárez.

A finales de noviembre pasado, el representante protagonizó un incidente en aparente estado de embriaguez que fue ampliamente difundido en redes sociales. En un vídeo se observa al querellado tratando de entrar por la fuerza en un negocio privado en Santurce, presuntamente ebrio, y es empujado al piso por un guardia de seguridad.

Navarro Suárez estará en la sesión legislativa, confirmó a Primera Hora, un empleado de su oficina. Cuando la Comisión de Ética emitió el informe hace dos semanas el representante dijo que el proceso no era final y firme y su abogado, Marcos Cortés Reyes no precisó si apelarán el dictamen.

“Me he sometido al proceso ético, pero no ha terminado y hasta que no sea final y firme me amparo en eso”, indico entonces Navarro Suárez. “Me siento en gloria y victorioso”, añadió.

“Yo sé lo que he hecho hasta el presente, he cambiado mucho del pasado, pero Georgie va a ser el mismo de siempre, visitando constituyentes y tomando unas precauciones… Ahora tengo un control completo que antes no tenía, pero yo soy de los que pienso que todo el mundo es bueno”, reclamó Navarro Suárez.

En diciembre pasado, luego de removerlo de la presidencia de la Comisión de Gobierno, el presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez anunció que Navarro Suárez se había sometido a un proceso de terapia del cual no se ha brindado información pública.