La Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara de Representantes comenzó a evaluar hoy en vistas públicas el Proyecto de la Cámara 1133 que busca eliminar el salario base $2.13 la hora para aquellos trabajadores cuyos ingresos estén sujetos a propinas.

La medida propone enmendar la Ley de Salario Mínimo de 2021 para aumentar a 75% el salario base de este sector de la clase trabajadora a julio de este año y al 100% ($8.50 la hora) a partir de julio de 2023.

La medida fue apoyada con enmiendas por el grupo Justicia Salarial que ha llevado la voz cantante con estos reclamos, pero sus líderes, Randiel Negrón Torres y Verónika Banuchi Ponce, mostraron apertura a que el alza se pueda establecer de forma escalonada.

PUBLICIDAD

Establecieron que además, del apoyo que han tenido de algunos legisladores para que su sueldos sean equiparados al salario mínimo estatal, han solicitado una reunión al gobernador Pedro Pierluisi Urrutia “en busca de consenso porque el 50% no hace justicia”.

“Lo que para nosotros es indispensable es que se elimine ese subsalario de $2.13 la hora, que no exista un salario especial separado del mínimo estatal”, sostuvo Negrón Torres, quien es estudiante universitario y mesero. Dijo que en Puerto Rico, según el Instituto de Estadísticas, más de 10 mil personas trabajan como meseros o bartenders y aproximadamente, el 70% son mujeres.

Actualmente, los meseros, bartenders, camareras, croupiers, ayudantes en salones de belleza, barberías y en negocios de lavado de autos, entre otros, reciben un salario base de $2.13 la hora y el patrono debe compensar la diferencia en caso de que al sumar las propinas no alcancen el salario mínimo de $8.50.

Negrón Torres y Banuchi Ponce indicaron que “muchos” patronos incumplen con el pareo, pero no pudieron presentar data actualizada a la comisión. Citaron un estudio del Departamento del Trabajo Federal de 2013 que indica que un 85% de los patronos no cumple con los pagos. “Lamentablemente el Departamento no ha realizado estudios más recientes”, dijo Negrón Torres.

El presidente de la Comisión de Asuntos Laborales, Domingo Torres García les preguntó por querellas por incumplimiento instadas por trabajadores, pero Negrón Torres dijo que la agencia no emite este tipo de información.

El legislador también preguntó a Negrón Torres si las propinas fueran eliminadas y en su lugar, los restaurantes cobraran un cargo por servicio (service charge), pero el joven universitario expresó que la propina “no es obligada y el service charge sí puede ser obligado”. También, dijo que en unos siete estados que han eliminado “el sub salario mínimo no han eliminado la propina porque es ineliminable”. Por el contrario, dijo los trabajadores reportaron aumento en las propinas, lo que atribuyó una mayor satisfacción laboral y seguridad de empleo.

PUBLICIDAD

Banuchi Ponce, quien es abogada y dijo que siendo estudiante trabajó como mesera en Isabela, destacó que muchas personas que trabajan a base de propinas en restaurantes han experimentado algún evento de hostigamiento sexual por parte de los clientes y que no reportan los acercamientos por temor a perder el empleo.

“Me cuesta reconocer el concepto de sub salario, no puede existir en una sociedad moderna . Hago mea culpa y todavía en el Siglo 21 hay sectores que se resisten a analizar la legislación con una perspectiva de género”, expresó el portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño, Denis Márquez Lebrón.

“Ese salario de $2.13 se sale de todos los parámetros de justicia”, indico por su parte, la representante novoprogresista, Lourdes Ramos, mientras la portavoz del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Mariana Nogales Molinelli cuestionó si los restaurantes vienen obligados a colocar avisos en contra del hostigamiento sexual.

El representante Torres García dijo que cree en hacer “justicia salarial” a este sector de la fuerza trabajadora, pero no se mostró ni a favor ni en contra de la medida.

“Entiendo que hay que hacer justicia salarial, que por más sub salario que exista, no debe ser un $2.13. Claro está, los datos empíricos que nos está trayendo Justicia Salarial en su ponencia lo que nos menciona son estados como California, Oregón, Washington, Nevada, Alaska y Minnesota que tienen mucho más población (que Puerto Rico) y los salarios mínimos no son como los nuestros. Son estados que de cierta manera tendríamos que ser responsables en el momento de tener alguna toma de decisión y ver cuál al sido el crecimiento económico de cada uno de esos estados”, sostuvo.

PUBLICIDAD

“De que va a surgir un aumento, va a surgir un aumento. Ahora, cuánto va a ser el aumento, si se quedaría en 75%, si crecerá al 100%, si bajará al 50% en este momento y dentro de dos años se aumente a otra cantidad, no puedo decirlo. No sería responsable porque no le hemos dado la oportunidad a todos los deponentes de que puedan llegar aquí”, sostuvo el legislador del Partido Popular Democrático (PPD).

“Hemos escuchado ya bastantes patronos y a ASORE (Asociación de Restaurantes) decir en entrevistas radiales que si a ellos se les va a imponer el que se les tenga que pagar el $8.50, ellos van a eliminar propinas y que entonces se funcione con un service charge”, agregó Torres García.

Las vistas públicas continúan el martes próximo. Están citados el Departamento del Trabajo y la ASORE.