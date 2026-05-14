La Cámara de Representantes reconoció este jueves la trayectoria y aportación comunitaria de la sororidad Mu Alpha Phi, organización que se encamina a celebrar su centenario en 2027.

El reconocimiento se realizó mediante una Resolución presentada por el presidente cameral, Carlos Méndez Núñez, en honor a los 99 años de servicio de la entidad, considerada la sororidad más antigua de Puerto Rico y pionera del movimiento sororitario en la isla.

La actividad coincidió con la reciente aprobación de la Ley Núm. 58-2026, legislación firmada por la gobernadora Jenniffer González Colón que establece oficialmente el Día de las Fraternidades y Sororidades en Puerto Rico.

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La medida fue impulsada por los representantes Gabriel Rodríguez Aguiló y Ángel Morey Noble, con el objetivo de reconocer el impacto histórico de estas organizaciones en el desarrollo social, comunitario y educativo del país.

Durante la ceremonia participaron integrantes del Consejo Supremo de la organización, entre ellas su presidenta, Annette Pérez Luna, junto a Dianette Lugo Acosta y Lisdián Acevedo Román.

Fundada el 24 de octubre de 1927 en la Universidad de Puerto Rico, la Mu Alpha Phi ha desarrollado iniciativas enfocadas en el liderazgo femenino, programas educativos, becas y ayuda comunitaria para poblaciones vulnerables.

“Recibir este reconocimiento en la antesala de nuestro centenario honra el legado de generaciones de mujeres que durante 99 años han servido y transformado comunidades en Puerto Rico”, expresó Pérez Luna en declaraciones escritas.

Actualmente, la organización mantiene presencia activa tanto en Puerto Rico como en la diáspora a través de capítulos universitarios y grupos de profesionales dedicadas al servicio comunitario.