Servicios veterinarios a bajo costo para dueños de perros y gatos serán parte de los ofrecimientos en el Peñuelas Pet’s Fest, que se llevará a cabo este domingo desde las 9:00 a.m. en el Complejo Deportivo Luis Muñoz Marín del municipio.

“La Oficina de la Primera Dama promueve esta actividad con el fin de que nuestros ciudadanos accedan a servicios veterinarios a un costo accesible y cerca de sus hogares. Además, este evento nos sirve para enfatizar en la importancia de cuidar de nuestras mascotas. Invitamos a las familias peñolanas a aprovechar estos servicios para prevenir condiciones de salud en sus animales y recibir orientación que mejora su calidad de vida”, sostuvo el alcalde Josean González Febres.

En la feria de mascotas se ofrecerá vacunación a perros contra la rabia, hepatitis, parvovirus, influenza y leptospirosis. Para los gatos, tendrán disponible las vacunas contra la rabia, thinotraequitis, panteukopenia, calicivirus, chlamydia. Además, tanto perros como gatos podrán ser desparasitados y vacunados con Bordetella, entre otros servicios.

Las primeras 25 inscripciones del Peñuelas Pet’s Fest competirán por la mascota mejor vestida, la mascota más pequeña y la mascota más grande.

Mañana en Juana Díaz

Pero antes, Juana Díaz celebrará mañana, viernes su Feria de Vacunación de Mascotas que se llevará a cabo desde las 10:00 a.m. en el Coliseo Dolores “Toyita” Martínez.

“La salud de nuestras mascotas también es parte del bienestar de nuestras familias. Con esta feria buscamos brindar acceso a servicios veterinarios esenciales a bajo costo, promoviendo la prevención y la responsabilidad en el cuidado animal”, expresó el representante del Distrito 25, Domingo Torres García.

Entre los servicios que se ofrecerán figuran vacunación, desparasitación, grooming, limpieza de oídos, corte de uñas y adopción de mascotas.