El Coordinador Especial de Agua, el ingeniero Carlos Pesquera, le entregó anoche a la gobernadora Jenniffer González Colón un informe de sobre 142 páginas que contiene todos los cambios y recomendaciones que se deben implementar en la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados para fortalecer el sistema de agua potable.

La funcionaria reveló a la prensa que el informe contiene un 97% de recomendaciones internas, que incluye compra de equipo, así como cambios de personal, administración, política pública y visión operativa.

Dijo que también requiere la radicación de legislación y la asignación de fondos.

Precisó, durante una conferencia realizada en el hangar de la Guardia Nacional, aledaño al aeropuerto Fernando Luis Ribas Dominicci en Isla Grande, San Juan, que se hará una presentación del informe al liderato de la AAA temprano la próxima semana. Luego, se haría público el contenido del informe.

También mencionó que, “una vez que esa presentación se dé, que debe ocurrir la semana que viene, podemos entonces trabajar cuáles van a ser las fechas para cada una de esas recomendaciones que nosotros vamos a estar implantando”.

González Colón evitó dar detalles precisos sobre recomendaciones o aspectos incluidos en el informe que realizó Pesquera.

Lo poco que adelantó es que algunas medidas requerirán la presentación de legislación, lo cual debe ocurrir también la próxima semana.

“Hay unas que van a ser de fácil decisión, asuntos de política pública. Hay unas que conllevan instalación de equipos operacionales, que van a conllevar también establecer unas fechas, otras de mejoras capitales. Nosotros vamos a tener la oportunidad de discutir el informe públicamente con ustedes, con el pueblo de Puerto Rico, pero previo quiero que el componente de Acueductos tenga la oportunidad de revisarlo, porque el 97% de las recomendaciones se tienen que tomar internas”, precisó González Colón.

Cuando se le cuestionó sobre el aspecto del personal de la AAA, la gobernadora aludió a que se trata de unas vacantes o cambios en el enfoque de trabajo. No mencionó nada sobre cambios en el liderato administrativo de la corporación pública ni sus regiones.

Pesquera fue nombrado el pasado 30 de julio por la gobernadora, luego de que la zona metropolitana y pueblos de la montaña enfrentaran recurrentes problemas en el servicio de agua potable. Esto motivó a que se le encomendara realizar un estudio urgente sobre los problemas de infraestructura y la evaluación de la alta gerencia de la AAA.