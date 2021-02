La exalcaldesa de San Juan Carmen Yulín Cruz reaccionó poco antes del mediodía al hallazgo suministros expirados en un almacén en los predios del Coliseo Roberto Clemente que supuestamente llevan allí desde el paso del huracán María en septiembre de 2017.

Los hallazgos, que incluyen comida expirada, agua, toldos y otros elementos de primera necesidad fueron revelados anoche en el programa de Jay y sus Rayos X por Telemundo.

“En San Juan hay inundaciones urbanas y hay gente que se queda sin casa... eso se llama estar preparados”, dijo Cruz a través de un Facebook Live.

Sobre lo que alegadamente se encontró en el Coliseo Roberto Clemente... Posted by Carmen Yulín on Wednesday, February 10, 2021

Dijo que los suministros que estaban en el lugar eran utilizados según a necesidad y negó que estuvieran descuidados.

Sobre los alimentos expirados, manifestó que era utilizados para cocinar a empleados del municipio, algo que según ella, ya no se hace.

“Ese arroz y esa agua la utilizábamos para hacer almuerzo o cena para nuestros empleados. Si usted no hace almuerzo y cena y mueve eso del lugar donde estaba, por supuesto que se va a dañar”, indicó.

Según información provista por el municipio de San Juan, los suministros en cuestión fueron comprados o donados durante la emergencia por el huracán María en septiembre de 2017 y los terremotos en enero del 2020.

Durante el Facebook Live la exejecutiva municipal resaltó que el alcalde de San Juan Miguel Romero no señaló el supuesto almacén durante las vistas de transición de la capital “porque eso no estaba ahí. No estaba ahí. Existía la comida que había para cocinar”.

“Esta administración lleva 40 días. Cuando nosotros salimos estaba todo en orden. Tan en orden estaba que el comité de transición tuvo acceso a irrestricto a todas las facilidades, visitaron las facilidades”, enfatizó.

Cruz también dijo que eos suministros no se comparan con los encontrados en un almacén de Ponce el año pasado tras los terremotos del suroeste.

“¿Ustedes creen que yo voy a tener un almacén por cuatro años?”, se cuestionó.