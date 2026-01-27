Alrededor de 5,800 referidos de casos de maltratos contra menores de edad son investigados en la actualidad por el Departamento de la Familia, unos 5,000 que corresponden a los retrasos que se acumularon desde el 2017 al 2025, informó este martes la secretaria de la Familia, Suzanne Roig Fuertes.

Los detalles los brindó luego de que informara que se ha publicado un nuevo reglamento para el licenciamiento y supervisión de establecimientos para el cuido de adultos mayores, el cual unifica los requisitos para estos centros.

“Como todos sabemos, históricamente siempre ha habido un atraso constante en esos referidos… Hoy nos complace informar que del atraso recibido del 2017 al 2024, el 90% de esos referidos en atraso han sido investigados cara a cara y resueltos, si en efecto tenían fundamentos o no lo tenían y ya inmersos en planes de servicio a las familias o a los menores según haya correspondido. Esto implica que nos quedan solamente cerca de mil referidos de los atrasos de 2017 al 24 por concluir, todos asignados todos en proceso de investigar”, detalló la funcionaria en una conferencia de prensa en La Fortaleza.

Detalló que quedan también por investigar unos 4,000 casos acumulados en el 2025.

“De los 17,238 casos que nos llegaron en 2025, 13,160 ya fueron concluidas las investigaciones y llegados a determinaciones finales, quedándonos cerca de unos 4,000 en proceso de investigación, asignados para ellos. No en listas de espera, sino todos asignados”, sentenció.

Roig Fuertes aseguró que es un “logro” el que estos 5,000 casos acumulados tengan trabajadores sociales asignados para investigar si ocurre o no algún maltrato.

“Esperamos que, finalizando marzo, principios de abril, todo el atraso haya sido atendido y queremos esos números en cero corriendo solamente con los referidos que continúan llegando”, afirmó.

Añadió que, “en lo que va del año, al 21 de enero ya habíamos recibido 803 nuevos referidos del año 2026”.

No precisó si estos casos están asignados a investigación.

Pese a los problemas que ha enfrentado la agencia para investigar esos casos de maltrato, la secretaria elogió que las personas continúen refiriéndoles incidencias.

“Continúan las personas asumiendo una responsabilidad realmente de referir ante la duda o sospecha de que algún menor o algún adulto mayor pueda estar siendo víctima o requiriendo los servicios de nosotros de protección, seguridad, para tener una vida positiva”, precisó.

Los servicios que ofrece la agencia están disponibles las 24 horas del día, los siete días de la semana y son confidenciales. Los números del Centro de recibo de Llamadas y la Línea de Maltrato a Menores son: 1-800-981-8333 (isla), 787-749-1333 (metro), en caso de emergencia marque el 9-1-1.

Por otro lado, la secretaria destacó que el nuevo reglamento para el licenciamiento y supervisión de establecimientos para el cuido de adultos mayores establece “estándares claros y adecuados” sobre múltiples incidencias en los centros, que van desde la obligatoriedad de que tengan un agente administrador presente en cada uno de los cuidos, capacitación de los trabajadores y datos precisos para “minimizar errores” en la operación diaria. Detalla, por ejemplo, “el manejo de emergencias, garantizar la seguridad física y emocional de cada residente, la atención médica adecuada y accesible a los residentes y la administración de medicamentos por personal capacitado para poder suministrar medicamentos”.

La funcionaria explicó, que tras la amnistía decretada el pasado año, todos los centros de cuidos de adultos mayores están al día con su licencia.