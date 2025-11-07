El Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) fue certificado hoy por la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) como partido político luego de culminar el proceso de recogido de endosos para su reinscripción.

“A un año de las elecciones y con un pueblo sumergido en la desesperanza, Victoria Ciudadana dice presente nuevamente como partido, siendo una herramienta innovadora para organizarnos y unirnos, más allá de fórmulas de estatus, en la reconstrucción del país. Hoy seguimos viviendo con un gobierno disfuncional y ajeno a la realidad del pueblo liderado por los mismos de siempre que nos llevaron a la quiebra y a la imposición antidemocrática de una junta de control fiscal”, expresó la coordinadora general del MVC, Eva Prados Rodríguez.

Prados Rodríguez denunció las barreras que enfrentaron durante el proceso del recogido de sobre 22,468 endosos.

“Este proceso, además de ser una muestra de organización y esperanza, evidenció las múltiples barreras que enfrentan los electores para ejercer su derecho, desde errores persistentes en el Registro Electoral hasta la falta de acceso a las JIP y al sistema ERE, que permanecieron cerrados por casi un año, impidiendo la realización de trámites electorales básicos, así como la ausencia de mecanismos de asistencia adecuados por parte de la CEE. A pesar de estos obstáculos, logramos cumplir con el país y con la ley, reafirmando que la participación ciudadana no puede depender de un sistema que dificulta, en lugar de facilitar, el ejercicio pleno de la democracia”, añadió.

Por su parte, Reggie Smith, sub coordinador general destacó que el Movimiento se concentrará en las luchas que se están dando ante el abuso de poder y desastre gubernamental a nivel local y federal.

“Acompañaremos y fortaleceremos el trabajo que están haciendo nuestras legisladoras municipales en los 10 municipios donde el MVC tiene representación municipal: Aguada, Dorado, Guayanilla, Humacao, Orocovis, Quebradillas, San Juan, Trujillo Alto, Vega Baja y Vieques, fiscalizando y organizando a nuestras comunidades”, añadió.

“El acompañamiento de la compañera Nelly Díaz Adorno a comunidades opuestas a la expansión de una cantera en Trujillo Alto, las denuncias de nuestra Legisladora Melanie Ramos García por el estado de la represa del Barrio Charcas en Quebradillas, la fiscalización activa de la maestra Saimé Figueroa Rodríguez del manejo del presupuesto municipal en Guayanilla, la defensa ardua en contra de la remilitarización en Vieques por parte de la luchadora incansable Alexandra Connelly Reyes, la búsqueda de transparencia y rendición de cuentas sobre proye to de la Casona en Vega Baja por la Dra. Suheilly Serrano y el trabajo magistral de fiscalización, presentación de propuestas y publicación constante del trabajo de las compañeras Daisy Sánchez y Norma Devarie en San Juan en la página “Desde el Hemiciclo Municipal”, son solo algunos ejemplos de la gran labor que han estado realizando nuestras Legisladoras Municipales durante este año; labor que nos comprometemos a apoyar, ampliar y visibilizar”, precisó.

Los coordinadores del MVC insistieron en que seguirán fiscalizando al Gobierno y no esperarán al 2028 para insertarse en los temas que afectan al país.

“Dejar el tema político para el 2028 es ignorar la realidad que vivimos los puertorriqueños a costa de las decisiones que se están tomando en el Capitolio y la Fortaleza. Quién gobierna determina cuánto pagamos de luz, de comida, si habrá educación para nuestros hijos, si tenemos acceso a servicios de salud de calidad o un retiro digno. Desde Victoria Ciudadana, vamos a estar ahí hoy, sea adentro o desde afuera, construyendo la ruta de la prosperidad, justicia y equidad para nuestras comunidades.