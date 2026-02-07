La Lotería Tradicional vende su “Billetazo” para celebrar este San Valentín con premios que suman $6.6 millones, informó la secretaria auxiliar del Negociado de la Lotería de Puerto Rico, Heidi Hernández Olivo.

Esta jugada le da a la oportunidad al consumidor a tener múltiples oportunidades de ganar en grande y libres de impuestos, según destacó en comunicado de prensa.

Hernández Olivo informó que el sorteo se llevará a cabo el próximo jueves, 12 de febrero, convirtiéndose en una de las ediciones más esperadas por los jugadores durante la temporada del amor y la amistad.

Los billetes pueden ser adquiridos a través de un billetero.

PUBLICIDAD

“Este ‘Billetazo’ de San Valentín es una excelente oportunidad para que nuestros jugadores participen y compartan la emoción de ganar. Exhortamos al público a buscar su billetero favorito y adquirir sus billetes con anticipación”, expresó la secretaria auxiliar, al exponer que más que un sorteo, es una aportación a Puerto Rico.

Es que Hernández Olivo destacó que cada billete adquirido representa una contribución directa al bienestar de nuestra sociedad. Los fondos recaudados a través de la Lotería se destinan a programas esenciales que benefician a nuestras comunidades, apoyando causas de salud, vivienda y servicios para poblaciones vulnerables.

El Negociado de la Lotería de Puerto Rico reafirma su compromiso ofreciendo sorteos transparentes y seguros, al tiempo que invita a la ciudadanía a participar de manera consciente y responsable al adquirir sus billetes.

Para más información sobre este y otros sorteos, el público puede visitar las plataformas oficiales del Negociado de la Lotería de Puerto Rico.