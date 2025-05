El Departamento de la Familia supuestamente acumula deudas con los centros de cuidado prolongado para adultos mayores desde hace dos años y que en la actualidad supera los $2 millones, denunció el presidente de la Federación de Instituciones de Cuidado Prolongado de Puerto Rico (FICPRO), Jonathan Morales Adorno.

Sin embargo, la secretaria de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, informó a Primera Hora que no se trata de una deuda, sino que “estamos hablando de atrasos”. Alegó que tales atrasos son de $1.5 millones.

La denuncia principal se registró en un comunicado de prensa emitido por la Federación, debido a que estaban preocupados por las situaciones financieras que le ha causado no contar con el dinero que les debe Familia al iniciar el próximo 1 de junio la temporada de huracanes.

“Ha generado serias dificultades financieras para nuestras instituciones, que luchan por cumplir con sus obligaciones y garantizar la atención continua y de calidad que nuestros adultos mayores merecen”, precisó Adorno Morales.

Insistió en que “el total adeudado es necesario para continuar su operación y poder cumplir con las obligaciones contractuales de alimentación, cuidado y atención las 24 horas, nómina del personal profesional y las utilerías, (como) agua, luz, teléfono, gas, entre otros servicios”.

Según explicó, en la Federación hay 587 dueños de hogares. De esta matrícula es que reclaman deudas de $40,000, $70,000 y $90,000 por institución.

Expuso que algunos hogares reclaman dinero adeudado desde el 2020.

“Se repite el ciclo”, lamentó. “Tan irresponsables son los hijos que abandonan a sus padres, como el gobierno cuando retrasa los pagos por nuestros servicios de cuidado, amor, alimentación, protección y hogar seguro para miles de envejecientes”.

Por su parte, la secretaria de la Familia detalló que cuando llegó la administración los retrasos con los centros de cuidado prolongado era de $1 millón y que ahora asciende a $1.5 millones.

“Ese atraso, verdad, es por concepto de subvención de algunos adultos mayores ubicados en 316 hogares de sobre 1,000 hogares. O sea, que la mayoría de los hogares han recibido absolutamente todos sus pagos en atraso y todo el pago corriente de nómina”, afirmó.

Indicó que desde el 15 de enero la agencia ha trabajado con la conciliación de lo que se debe pagar y el pago del “atraso”.

“Yo estoy asumiendo oficialmente de forma directa este atraso, porque es mi interés y lo que hemos estado trabajando durante el último mes que para junio 30 terminemos sin atraso de ningún tipo, para que no constituya una deuda. Así que eso es lo que estamos trabajando”, manifestó Roig Fuertes.

Indicó que buscan pagar a los centros “en o antes del 30 de junio”, ya que para esa fecha termina el año fiscal y, entonces, estos atrasos sí se convertirían en “deudas”.

Asimismo, la funcionaria explicó que Familia no paga a los hogares la totalidad del servicio ofrecido a los adultos mayores. Solo una porción. Dijo reconocer que no recibir la otra parte del pago puede representar “una dificultad”. Pero, aludió a que el centro no se queda sin entrada de dinero.

En cuanto al aumento del atraso en $500,000 que se ha registrado bajo esta administración, Roig Fuertes explicó que se debe a varios factores. Mencionó que se introdujo nueva tecnología para calcular la subvención, que los familiares de los adultos mayores no informaron en enero de cuánto había sido el aumento en el Seguro Social que recibieron los adultos mayores y que los dueños de hogares no habían firmado el convenio con la agencia.

“Es un poquito de todo”, resumió.

Indicó que diariamente están saliendo pagos para lograr cumplir con los centros de cuidado de adultos mayores.

“Hay un compro de la gobernadora (Jenniffer González) y del mío propio y todo el equipo del Departamento de atender esta y todas las situaciones que tienen los hogares y que tienen nuestros adultos mayores. Lamentamos los inconvenientes que históricamente eso le ha traído a estos hogares. Pero, esta administración que entró enero tiene un compromiso sólido a solucionar el problema y que en años subsiguiente no se convierta en uno histórico, sino que podamos atenderlo”, concluyó Roig Fuertes.