Sin consenso.

Una mesa de discusión que se llevó a cabo ayer para escuchar propuestas en torno al Proyecto del Senado 687, que busca establecer un patrón mínimo de personal de enfermería en las instituciones hospitalarias, dejó claro una gran diferencia entre las posturas de la Asociación de Hospitales y las organizaciones y gremios que representan a estos profesionales de la salud.

La reunión estuvo a cargo del presidente de la Comisión de Salud del Senado, el senador Juan Oscar Morales, y contó con la participación de representantes de la Asociación de Hospitales, el Colegio de Profesionales de Enfermería (CPE), la Asociación de Enfermería, la Unión General de Trabajadores (UGT), la Unión de Líderes de Enfermería y Servicios (ULES), así como la Asociación de Salud Primaria, el Departamento de Salud y el Centro Cardiovascular de Puerto Rico y del Caribe.

PUBLICIDAD

Durante la extensa, y por momentos acalorada reunión, la Asociación de Hospitales, si bien reconoció que se necesita “revisar los patrones”, solicitó que no se establezca un patrón “rígido” de cantidad de pacientes por profesionales de enfermería en las diferentes unidades de los hospitales, como pretende el PS 687, argumentando, entre otras cosas, que cada hospital tenía una realidad diferente, y debería por tanto darse una “flexibilidad” para que se vea caso a caso.

De igual forma sugirieron que cualquier implementación de nuevos patrones, se haga por fases y solicitaron que, de antemano, se hagan estudios para determinar si en efecto hay tal necesidad de más personal de enfermería, alegando que, más allá de alguna mención a situaciones relacionadas a la escasez de estos profesionales en algún hospital, en Puerto Rico no hay datos o estadísticas suficientes para establecer patrones específicos de pacientes por profesional de enfermería.

En desacuerdo

Las sugerencias fueron rechazadas de manera contundente por los representantes de los enfermeras y enfermeros, levantando, entre otros argumentos, que los hospitales han tenido la oportunidad de revisar sus patrones desde que se estableció el reglamento vigente en 2019, y no lo han hecho. De igual forma, indicaron, han tenido todo ese tiempo para establecer cualquiera de las herramientas de medición que están ahora sugiriendo, pero tampoco lo han hecho.

La presidenta del CPE, Marisel Delgado, fue más lejos y estableció que no aceptarían ninguna propuesta de enmiendas como esas, que catalogó como “dirigidas a dilatar el proyecto, o hacerlo disfuncional”.

“El personal está cansado, está agotado, física y emocionalmente. Y lo vemos cada día cuando a nuestras oficinas llegan muchas enfermeras agotadas mental y físicamente, que ya no aguantan la carga laboral que tienen”, afirmó Delgado.

PUBLICIDAD

Los representantes de la UGT y ULES, agregaron que lo que estaba pidiendo la Asociación de Hospitales en cuanto a la cantidad de pacientes, “es lo que han tenido todo este tiempo y por eso estamos como estamos, con personal agotado y mal atendido”, y reafirmaron que el asunto “no podemos dejarlo en manos de los hospitales. Tenemos que regularlo”.

Asimismo, los representantes de hospitales solicitaron que no se aplique el patrón propuesto en la medida para unidades de siquiatría, que establece no más de cuatro pacientes por profesional de enfermería, argumentando que los pacientes están atendidos y vigilados todo el tiempo, si bien no necesariamente por personal de enfermería.

El CPE se expresó “en total desacuerdo” a tal petición, alegando que el área de siquiatría es una “donde el paciente necesita mayor cuidado porque hay un riesgo que incluso atenta contra la vida de ese paciente”, y por tanto son pacientes que requieren “una supervisión directa”.

De igual forma, la UGT sostuvo que “es de suma importancia que en esa área específica se haga una buena dotación de personal”, e incluso indicó que debería ser un patrón de uno a uno.

Las uniones desmintieron airadamente la afirmación de la Asociación de Hospitales de que no se puede generalizar y no hay una crisis de personal de enfermería en salas siquiátricas, y resaltaron que incluso recientemente murió un paciente en una institución luego que se atragantara con comida mientras estaba sin supervisión.

Sin embargo, no hubo mayores reparos en que se modifique el patrón específico para las salas de siquiatría cuando estén en una etapa de rehabilitación.

PUBLICIDAD

Por otro lado, la Asociación de Salud Primaria solicitó que se excluyera del proyecto de ley la disposición que establecería un patrón de personal no mayor de seis pacientes por cada profesional de enfermería, ni mayor de ocho pacientes por cada enfermera práctica en las instituciones de cuidado primario, también conocidos como centros 330 o IPA, pues entienden que esos centros tienen una logística “bien diferente a las instituciones hospitalarias”, y operan como centros de salud comunitarios, en horarios regulares de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., y en algunos casos con horarios extendidos hasta las 8:00 p.m., “pero la dinámica y el manejo del paciente se da ‘one on one’”.

La Asociación de Salud Primaria considera que esa cláusula, “no sería práctico para la manera como operamos y brindamos los servicios”, pues “cada paciente es atendido por una enfermera cada vez que le corresponde su turno para ser evaluado por su médico primario o cualquiera de los médicos en la clínica”.

La petición fue respaldada por las organizaciones y gremios de profesionales de enfermería, reiterando que, en efecto, su manera de operar y modelo de cuidado es diferente a las instituciones hospitalarias. No obstante, el Colegio de Profesionales de Enfermería sostuvo que la disposición sí debe aplicar a aquellos centros IPA que tengan salas de emergencia, “porque es el momento más crucial para la atención del paciente”.

La Asociación de Salud Primaria indicó que la petición no incluía a las salas de emergencia, y están de acuerdo, y cumplirían, con lo que se disponga para esas salas de emergencias en cuanto al personal de enfermería justo y necesario.

PUBLICIDAD

Atenderán la medida

Terminada la mesa redonda el senador Morales fue enfático en que, pese a las diferencias claramente expresadas durante la discusión, “el interés del Senado es que en esta próxima sesión legislativa nosotros podamos atender esta medida para que pase a la Cámara de Representantes”.

Indicó que “los tranques” que persisten entre las partes, los vamos a discutir en la próxima, y última, reunión que tienen prevista para el próximo 16 de diciembre y, “si no llegamos a un acuerdo, pues la decisión final recaerá en la Comisión de Salud”.

“Va a haber un proyecto. Nadie tenga duda, yo respeto cada una de las posiciones, pero hay un problema en Puerto Rico, y tenemos que empezar a reconocerlo, y es con relación a la carga laboral que tienen estos profesionales. Nadie debe tener duda en Puerto Rico de que eso es una realidad, y yo la he podido recoger en las instituciones hospitalarias. Venir a decirme a mí de que no hay ese problema, me parece que es no reconocer el problema, y ahí tenemos una gran diferencia, y lo estipulamos desde ahora”, afirmó.

Agregó que, en cualquier caso, “en aquellas cosas que no hay consenso, la Comisión tiene la responsabilidad de tomar una decisión, y tiene que ser a favor de nuestros pacientes, que son los que reciben sus servicios en estas instituciones hospitalarias, y que en muchas ocasiones recibimos quejas de pacientes que no han recibido un servicio eficiente, precisamente por falta de personal”.

Asimismo, sostuvo que considera que los pacientes siquiátricos “merecen una atención bien personalizada” y agregó que esos hospitales “puedo decir categóricamente que sí van a estar incluidos en este proyecto”.

De igual forma, indicó que los hospitales ya han tenido tiempo suficiente para hacer estudios, y “tratar de estirar el asunto, a mí no me parece propio”.

“Yo creo que ya es tiempo que lo atendamos y le hagamos justicia a estos profesionales”, agregó. “Y no me pueden pedir de que esto se deje todavía a discreción de los hospitales. Yo creo que ese tiempo ya pasó. Así que esa parte, dese ahora les digo que esa petición, nosotros no podemos dársela”.