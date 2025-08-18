El histórico muelle de Crash Boat, en Aguadilla, sufrió daños severos en su estructura a causa del fuerte oleaje y las intensas lluvias provocadas por el paso cercano del huracán Erin, informó el alcalde Julio Roldán. Se trata de la segunda ocasión en menos de una década en que el emblemático lugar queda comprometido por un evento atmosférico.

Tras una inspección inicial realizada por el alcalde junto a personal de Manejo de Emergencias Municipal, se ordenó el cierre indefinido del muelle como medida preventiva. Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a no intentar ingresar al área debido a que las condiciones actuales de la estructura representan un riesgo serio para la seguridad pública.

Muelle playa Crash Boat ( Suministrada )

El municipio iniciará en los próximos días el proceso de contratación de un ingeniero estructural para llevar a cabo una inspección técnica detallada. El análisis incluirá la evaluación de las columnas, soportes y la superficie del muelle, con el fin de determinar el alcance de los daños y definir un plan de restauración o reconstrucción.

“Todos sabemos la importancia y lo que representa el muelle de Crash. No solo es un atractivo turístico de renombre, sino que por años se transformó en un espacio de encuentro para familias, pescadores, turistas y amantes de los deportes acuáticos”, expresó el alcalde Roldán, al destacar el valor histórico y comunitario del lugar.

El municipio agradeció la comprensión de los ciudadanos y aseguró que trabajará junto a la comunidad para identificar soluciones. “Pedimos a la ciudadanía que se mantenga alejada de las zonas afectadas y que siga las recomendaciones oficiales mientras se trabaja en la evaluación y recuperación de este patrimonio costero”, añadió el alcalde.