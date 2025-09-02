Cinco personas radicaron su candidatura para participar de las elecciones especiales que realizará el Partido Nuevo Progresista (PNP) el próximo 28 de septiembre para escoger al representante del distrito 31 de Caguas y Gurabo, quien sustituirá a la actual alcaldesa de Gurabo, Vimarie Peña Dávila.

Estos fueron José Emanuel Cabán Santiago, quien se describe como empresario y politólogo de profesión; Alberto Fradera Vázquez, quien bajo la administración de Pedro Pierluisi dirigió la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia; la abogada Ana Margarita Ruiz Ramos; el presidente del comité municipal de Caguas, Roberto Jesús López Román, así como Michael Omar López Saldaña, un activista del PNP.

El comisionado electoral del PNP, Aníbal Vega Borges, informó que mañana, miércoles, los candidatos serán evaluados por el Comité de Evaluación de la colectividad para conocer si cumplieron con todos los requisitos para aspirar al cargo. Esto incluye haber entregado sus planillas, informes financieros, tomar un curso sobre la estadidad y el resultado de una prueba de dopaje, entre otras cosas. Los que sean confirmados, participarán el próximo jueves en el sorteo de posiciones, que se realizará a las 10:00 a.m. en la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).

“Hay bastantes candidatos. Eso es movilización. Proyectamos, verdad, que participen entre 2,000 a 3,000 electores”, sostuvo el funcionario.

Explicó que en esta elección especial podrán votar los electores de 18 unidades de Caguas y de nueve unidades de Gurabo. Al momento de acudir a las urnas, estos quedarían automáticamente afiliados al PNP.

Para la elección especial, se esperan abrir unos 43 colegios de votación en las zonas de Caguas y Gurabo en la que los electores pueden participar.

“El ganador va a depender de los mismos candidatos. Aquí va a ganar el que más movilice”, sostuvo.

Aceptó que esta competencia por legislador atrae a menos electores que, por ejemplo, la elección especial que realizaron en agosto pasado cuando Peña Dávila salió electa alcaldesa de Gurabo. Esta llegó a sustituir a Rosachely Rivera Santana, quien ahora ocupa el cargo de secretaria de Estado.