A partir de 2024, Guayama, Jayuya, Cabo Rojo, Juncos y Lajas recibirán de forma paulatina una inyección de $125.1 millones en fondos federales para desastres, a través de la oficina de Desarrollo Rural en Puerto Rico, del Departamento de Agricultura de Estados Unidos para reparar sus vertederos de desperdicios sólidos, afectados por los huracanes Irma, María y Fiona.

El director estatal de la dependencia federal, Maximiliano Trujillo, anunció la millonaria asignación en compañía de los alcaldes, O’brain Vázquez Molina (Guayama), Jorge González Otero (Jayuya), Jorge Morales Wiscovitch (Cabo Rojo), Alfredo Alejandro Carrión (Juncos) y Jason Martínez Maldonado (Lajas).

“Hay una gran necesidad en Puerto Rico de que los vertederos que estén funcionando, funcionen de acuerdo a la ley federal y a ley estatal. Sin nuestra ayuda se le hace más difícil a los alcaldes poder proveer los servicios necesarios para sus comunidades y para los municipios”, dijo Trujillo en conferencia de prensa en la sede de la oficina federal en San Juan.

PUBLICIDAD

Los fondos, que provienen de una ley que aprobó el Congreso en 2018, permitirán a los municipios mejorar sus instalaciones y construir nuevas celdas, que son predios revestidos de varias cuerdas de terreno en los que se depositan los desperdicios sólidos. Una nueva celda puede costar entre tres y cinco millones, estimaron los alcaldes.

Trujillo explicó que los fondos permanecen bajo la custodia de la agencia federal y serán desembolsados a los municipios tan pronto adjudiquen las subastas y comiencen a certificar las obras de construcción. Tienen un período de caducidad de cinco años, pero se puede extender.

Se asignaron a los municipios unos $102.9 millones para reparar y reconstruir los vertederos dañados por huracanes en Puerto Rico y los fondos restantes fueron asignados a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y a los acueductos comunitarios, dijo el funcionario.

El municipio de Guayama recibirá $28.4 millones para construir una celda, reubicar una alcantarilla y establecer una instalación de reciclaje, empacado y envoltura. “Esa nueva celda nos va a ayudar a darle vida a este vertedero por 35 años más. Es un proceso abarcador y vamos a llevar a cabo ese proyecto en beneficio de nuestra gente, va a traer dinero a las arcas municipales porque pretendemos que sea un vertedero regional”, dijo el alcalde.

El municipio del sureste recibió también otra asignación de $11.1 millones del Programa de Subvenciones de Agua para Desastres del año calendario 2022 para cerrar una celda. Estos fondos provienen de otra asignación federal para reparar daños ocasionados por el huracán Fiona.

PUBLICIDAD

La asignación de $29.6 millones al municipio de Jayuya sería utilizada para cerrar una celda y construir una nueva e instalar también una estación de reciclaje, empacado y envoltura. El alcalde jayuyano dijo que la asignación es “medular” para los municipios por el golpe que han sufrido en sus finanzas. “Estamos muy contentos porque la crisis económica en los municipios se nos agrava con el recogido de desperdicios sólidos. En el caso de Jayuya habría que llevar los desperdicios sólidos a Ponce o Arecibo”, argumentó González Otero. El vertedero de Jayuya abarca 66 cuerdas de terreno.

Para Juncos, la inyección de $23.6 millones servirá para cerrar una celda y construir tres. “Decir que tenemos vida (en el vertedero) tengo que mirar a los lados porque estamos bien escasos. Ya tenemos el hoyo hecho (para las nuevas celdas)… De no darse esta subasta tendría que irme para Humacao. Ahora mismo estoy sacando los escombros y llevándolos a Fajardo”, reclamó el alcalde,

En Lajas, que recibirá $17.2 millones para cerrar una celda y construir tres, el alcalde indicó que el proyecto de reconstrucción es prioritario, pues estimó que al vertedero le quedan aproximadamente dos años de vida útil. “Tenemos que cerrar la celda que nos queda y es prioritario cerrar esta celda porque si no, estaríamos entrando en una crisis económica porque todos los desperdicios tendrían que ser transportados a otros municipios”, indicó Martínez Maldonado.

Los desperdicios sólidos de Cabo Rojo actualmente se tienen que llevar a Mayagüez y con la reconstrucción del vertedero del pueblo, el municipio se ahorraría cerca de un millón, que es lo que les está costando el acarreo anual. “Tendríamos economías”, sostuvo el alcalde, quien dijo que ya se celebró la subasta y el proceso de remodelación del vertedero está en manos de la Junta de Subastas Municipal para adjudicar y empezar a construir.

PUBLICIDAD

El director de la Oficina de Desarrollo Rural en Puerto Rico estimó que la reconstrucción de estos cinco vertederos le extenderá entre 120 a 130 años de vida útil, pero va depender “de la maquinaria que se utilice para compactar la basura”.

El funcionario indicó los cinco municipios fueron seleccionados para recibir la asistencia millonaria porque completaron la entrega de documentos, entre ellos, un estudio ambiental, a un costo de unos $250 mil.

“Estos cambios van a abrir nuevas capacidades para estos vertederos y algunos van a tener potencial para reciclaje”, sostuvo.

A preguntas de periodistas, Trujillo dijo que otros municipios, que no identificó, solicitaron acceder a los fondos, pero no entregaron toda la documentación requerida. No obstante, dijo que están en disposición de asistirlos con otros fondos de la agencia federal.

El director interino para el Caribe, Región II, de la Agencia Federal de Protección Ambiental (EPA, en inglés, Héctor Vélez dijo que actualmente en la isla hay 29 sistemas de vertedero municipales. “Es un reto, unos tienen órdenes de cierre, unos trabajan en celdas nuevas”, indicó

También operan cinco vertederos privados de desperdicios industriales, dos en Peñuelas, uno en Humacao, uno en Ponce y uno en Salinas.

Guayama y Jayuya van por el reciclaje

El alcalde de Jayuya dijo que actualmente lo que hacen es separar los materiales, el vidrio, plástico y cartón. “Lo estamos haciendo, se separa, pero no tenemos el proceso final y van a parar nuevamente al vertedero después de un ciclo muy costoso”, indicó González Otero, quien reclamó también que hace falta educar y orientar a la ciudadanía sobre los beneficios de reciclar.

“Vamos a implementar un programa de reciclaje en las escuelas y vamos a estar llevando los zafacones de reciclaje a las casas. Nuestra propuesta provee camiones nuevos, pero lo importante es que tiene que haber también educación”, dijo por su parte, el alcalde de Guayama.

El consultor ambiental, Miguel Ray Chacón dijo que ambos proyectos de reciclaje de Guayama y Jayuya, utilizarán una planta de biodiesel. “Es utilizar el aceite usado de cocinar para crear combustible. Eso le ahorraría al municipio un cuatro por ciento del gasto actual del combustible”, indicó. También dijo que habrá maquinaria de trituración de vidrio para utilizarlo en el asfalto y de trituración de material vegetativo para utilizarlos en composta.