En un operativo conjunto con el Departamento de la Vivienda, la Policía de Puerto Rico y otros componentes, la Comisión de Juegos de Puerto Rico ocupó anoche 37 máquinas de tragamonedas ilegales en negocios ubicados en San Juan.

En un reporte emitido a la prensa, se detalló que en el negocio Seven se ocuparon nueve máquinas con un total de $57 en efectivo dentro de las máquinas.

Mientras, en un segundo negocio ubicado en el residencial Lloréns Torres, se ocuparon otras 19 máquinas y $2,336 en efectivo encontrados en el interior de las máquinas.

Se informó que ambos negocios se enfrentan a posibles multas por parte del Negociado de Máquinas en Ruta, adscrito a la Comisión de Juegos. Las multas para el negocio Seven podrían ascender a $45,000 y para el negocio que ubica en Lloréns Torres a $95,000.

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La Comisión no explicó dónde ocuparon las restantes nueve máquinas tragamonedas.

La Comisión de Juego explicó en sus declaraciones que la ley establece que, quienes operen máquinas de juegos de azar en ruta de manera ilegal se exponen a la ocupación de las mismas y a multas de $5,000 por unidad.

Previo al inicio de la puesta en vigor de la ley y los reglamentos, la Comisión de Juegos llevó a cabo un proceso de orientación a los operadores de máquinas a través de todo Puerto Rico para darles la oportunidad de legalizar sus negocios.

Actualmente, hay sobre 20,000 máquinas de juegos de azar en ruta que operan en cumplimiento con la ley.

Por otro lado, la ley establece un tope de 25,000 máquinas y un máximo de 15 unidades por establecimiento.

“La Comisión de Juegos está obligada a hacer cumplir la ley. Hay operadores de máquina, cumpliendo cabalmente, pagando licencias y aportando al fisco por mantener su negocio de manera legal. Para estos, y para todos los ciudadanos que día día cumplen con la ley y tienen que pagar contribuciones, resulta injusto que unos pocos, pretendan mantener negocios con ventajas contributivas, producto de evadir el cumplimiento de la ley”, afirmó el director de la Comisión de Juegos, Juan Carlos Santaella.