El comisionado residente Pablo José Hernández Rivera y su esposa, Mónica Teresa Pascual, están ansiosos, pero preparados para recibir a su primogénito Vicente Rafael en cualquier momento.

“La fecha que se esperaba era el 25 de enero. Por un tiempo pensamos que iba a llegar antes. Ahora no parece que va a llegar antes. Así que estamos esperando que, en cualquier momento, en cualquier momento (ocurra el nacimiento)… pero, pues, tú sabes cómo es esto. Cada día es más probable, y cada día es más ansioso”, expresó el presidente del Partido Popular Democrático este lunes durante una conferencia de prensa para dar a conocer la afiliación del excomisionado electoral del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Olvin Valentín, a la Pava.

Por la cercanía del alumbramiento, Hernández Rivera se mantendrá en Puerto Rico junto a su esposa, esperando por el especial momento.

Durante el pasado fin de semana, a la pareja se le vio recorriendo varios tramos durante la Fiestas de la Calle San Sebastián.

En entrevista con Wapa-TV, Pascual compartió que la caminata respondía a mantenerse activa durante los últimos días de su embarazo.

La abogada, que roza las 40 semanas de gestación, indicó que buscaba agilizar el proceso natural del nacimiento, el que puede ocurrir en cualquier momento.

“(El embarazo) ha sido supersaludable, sin mala barriga… (estoy) entusiasmada", expresó.

Fue en el verano pasado cuando el comisionado residente y su esposa dieron a conocer que se convertirían en padres.

“¡Vamos a tener un nene! Estamos muy entusiasmados y agradecidos de que vamos a ser padres a finales de enero”, escribió el comisionado residente en su red de Instagram acompañado de una foto en la que aparece la pareja y una imagen de un sonograma.

Hernández Rivera y Pascual contrajeron nupcias hace casi seis años durante la pandemia del covid-19.