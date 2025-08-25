¿Cómo saber si estoy sufriendo un golpe de calor?
Departamento de Salud te comparte información que puede salvar tu vida.
Hay varios síntomas que pueden indicar que estamos sufriendo un golpe de calor. Varían de persona a persona, y pueden manifestarse uno o varios a la vez. Estos son los más comunes:
- Sed
- Agotamiento
- Calambres, debilidad, desmayos
- Náuseas
- Dolores de cabeza, mareos, confusión
- Irritabilidad
- Temperatura del cuerpo por encima de 99 F (37 C)
- Piel caliente, piel seca, sarpullido, mucho calor
- Pulso rápido
- Sudoración
¿Qué hacer ante los síntomas?
Un golpe de calor es una emergencia médica, así que debes actuar de inmediato.
- Se recomiendan las siguientes acciones:
- Mueve a la persona a un lugar más fresco, bajo sombra, en aire acondicionado.
- Llama al 9-1-1.
- Según sea posible, refresca a la persona para bajar su temperatura cuanto antes, dale una ducha, un baño, échale agua por encima, ponle hielo, paños, lo que esté a tu alcance para enfriarla.
- Darle a beber agua (no refrescos).
- Si está en la playa, no trates de refrescarla metiéndola al mar. Muévela a la sombra, llama al 9-1-1 e intenta refrescarla.
