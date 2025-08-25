Hay varios síntomas que pueden indicar que estamos sufriendo un golpe de calor. Varían de persona a persona, y pueden manifestarse uno o varios a la vez. Estos son los más comunes:

  • Sed
  • Agotamiento
  • Calambres, debilidad, desmayos
  • Náuseas
  • Dolores de cabeza, mareos, confusión
  • Irritabilidad
  • Temperatura del cuerpo por encima de 99 F (37 C)
  • Piel caliente, piel seca, sarpullido, mucho calor
  • Pulso rápido
  • Sudoración

¿Qué hacer ante los síntomas?

Un golpe de calor es una emergencia médica, así que debes actuar de inmediato.

  • Se recomiendan las siguientes acciones:
  • Mueve a la persona a un lugar más fresco, bajo sombra, en aire acondicionado.
  • Llama al 9-1-1.
  • Según sea posible, refresca a la persona para bajar su temperatura cuanto antes, dale una ducha, un baño, échale agua por encima, ponle hielo, paños, lo que esté a tu alcance para enfriarla.
  • Darle a beber agua (no refrescos).
  • Si está en la playa, no trates de refrescarla metiéndola al mar. Muévela a la sombra, llama al 9-1-1 e intenta refrescarla.