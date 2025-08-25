Hay varios síntomas que pueden indicar que estamos sufriendo un golpe de calor. Varían de persona a persona, y pueden manifestarse uno o varios a la vez. Estos son los más comunes:

Sed

Agotamiento

Calambres, debilidad, desmayos

Náuseas

Dolores de cabeza, mareos, confusión

Irritabilidad

Temperatura del cuerpo por encima de 99 F (37 C)

Piel caliente, piel seca, sarpullido, mucho calor

Pulso rápido

Sudoración

¿Qué hacer ante los síntomas?

Un golpe de calor es una emergencia médica, así que debes actuar de inmediato.