La Policía contará desde este viernes con dos nuevos helicópteros y 500 rifles de alto rendimiento para reforzar la lucha contra el crimen, anunció la gobernadora Jenniffer González Colón.

Este equipo, unido a cinco vehículos preparadas para atender casos de violencia de género y abuso sexual, se compró con una inversión “histórica” de $36.4 millones en fondos estatales.

El anuncio lo realizó la gobernadora en el hangar de la Guardia Nacional, aledaño al aeropuerto Fernando Luis Ribas Dominicci en Isla Grande, San Juan.

Según explicó, la inversión se realizó para “reforzar las herramientas para que la Policía de Puerto Rico tenga el último equipo, la última tecnología y los recursos para hacer mejor su trabajo”.

Sobre los dos helicópteros, González Colón destacó que son modelo 2025 y similares a los utilizados en otras jurisdicciones. Estos fueron asignados a las Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA), que ahora contará con 10 helicópteros en total y dos aviones.

Estas nuevas unidades se enfocarán en patrullaje preventivo, búsqueda y rescate, dijo.

En cuanto a los rifles, indicó que estos dotarán a la Policía con herramientas similares usadas en el bajo mundo.

“No es posible que en la calle haya armas de alto impacto y la Policía no tenga para repeler”, sostuvo.