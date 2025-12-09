El Secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Sebastián Negrón Reichard, anunció la designación de Carlos J. Ríos Pierluisi como nuevo Director Ejecutivo de la Autoridad de Redesarrollo Local para Roosevelt Roads (LRA).

La designación inaugura una nueva etapa en el proceso de transformación de Roosevelt Roads y del municipio de Ceiba.

Ríos Pierluisi continuará desempeñándose simultáneamente como Subsecretario del DDEC, lo que permitirá fortalecer la integración entre la política pública de desarrollo económico y los proyectos de inversión que se adelantan en Roosevelt Roads.

Según el Secretario Negrón Reichard, la sólida trayectoria del designado en la administración pública, el manejo de fondos federales y la ejecución de proyectos estratégicos será determinante para impulsar la continuidad y expansión de los desarrollos en la región.

Al reaccionar a su nombramiento, Ríos Pierluisi expresó en declaraciones escritas: “Me siento honrado con la oportunidad de dirigir la autoridad en un momento decisivo para Roosevelt Roads y para el Municipio de Ceiba. Mi compromiso es trabajar junto a la comunidad, el sector privado y las agencias gubernamentales para que Roosevelt Roads continúe desarrollándose como un motor de inversión, empleos y oportunidades”.

El Secretario destacó que la designación fue ratificada unánimemente por la Junta de Directores, confiando en que el liderazgo de Ríos Pierluisi permitirá acelerar el desarrollo económico que Puerto Rico y la región de Ceiba necesitan.

Por su parte, la gobernadora Jenniffer González Colón subrayó la importancia del nombramiento para avanzar la política pública de su administración, transformando la región este y promoviendo un desarrollo económico equitativo y sostenible.