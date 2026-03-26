El Comité de Ética de la Cámara de Representantes celebrará el jueves una audiencia pública sobre las presuntas violaciones de la ética cometidas por la representante demócrata Sheila Cherfilus-McCormick de Florida, sacando a la luz una investigación de un año sobre cómo financió su ascenso político.

La congresista, que lleva dos mandatos en el Congreso, se enfrenta a numerosos cargos éticos, entre ellos incumplimiento de las leyes de financiación de campañas, mezcla de fondos de campaña, personales y empresariales, y utilización de su cargo para beneficiar a aliados. También se enfrenta a cargos federales por el presunto robo de 5 millones de dólares de fondos de ayuda para catástrofes COVID-19.

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A lo largo de dos años de trabajo, los investigadores del comité afirman haber encontrado “pruebas sustanciales” de que Cherfilus-McCormick cometió los hechos que se le imputan en la acusación federal. Ella niega haber cometido delito alguno.

La audiencia podría tener importantes repercusiones políticas, ya que algunos legisladores republicanos amenazan con votar la expulsión de Cherfilus-McCormick de la Cámara. Ambos partidos se disputan el terreno ético antes de las elecciones de noviembre.

Cherfilus-McCormick, que representa a un distrito fuertemente demócrata del sureste de Florida, se ha declarado inocente de los cargos federales y el año pasado los calificó de “acusación injusta, infundada y falsa”. Ella abogó por que la comisión pospusiera su audiencia hasta después de la conclusión del juicio penal o por celebrar el procedimiento en privado, pero la subcomisión que examina las acusaciones denegó por unanimidad esas peticiones.

Las audiencias éticas casi nunca son públicas

El trabajo de la comisión rara vez tiene lugar a puerta abierta. Hacía más de 15 años que un miembro de la Cámara no se enfrentaba a una audiencia pública, desde el juicio ético de 2010 contra el representante Charles Rangel, demócrata de Nueva York, por acusaciones relacionadas con sus finanzas personales. Ese año, el panel también celebró una vista por las acusaciones contra la representante demócrata Maxine Waters, pero no encontró pruebas suficientes para demostrarlas.

La audiencia del jueves, que está previsto que dure dos horas, dará a los investigadores de la Cámara la oportunidad de exponer sus conclusiones y presentar una moción para que el grupo de legisladores adopte su conclusión de que Cherfilus-McCormick cometió numerosas infracciones éticas. La comisión en pleno podría entonces recomendar una sanción.

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El abogado de Cherfilus-McCormick, William R. Barzee, está apelando a la subcomisión para que reconsidere la decisión anterior de seguir adelante con la vista pública. Barzee dijo a la comisión que si quiere preservar su derecho a no autoinculparse en virtud de la Quinta Enmienda en el próximo juicio federal, “debe guardar silencio ante la comisión”.

¿Qué alega la comisión?

Los investigadores del Comité han expuesto sus conclusiones en un informe de 242 páginas que concluye que Cherfilus-McCormick cometió 27 infracciones éticas.

El informe alega que Cherfilus-McCormick ganó por primera vez unas elecciones especiales en 2022 con una campaña que se presentó como autofinanciada. Pero en realidad, la campaña se financió sustancialmente a través de un sobrepago de 5 millones de dólares por servicios de vacunación COVID-19 que la empresa de su familia había recibido del gobierno federal, según los investigadores.

También hallaron pruebas de que la congresista financió entonces su campaña de reelección en gran medida a través de grupos externos dirigidos por sus amigos y familiares, incluida una empresa financiada en su mayor parte por el gobierno haitiano.

La investigación alega que siguió cometiendo infracciones éticas en el cargo, incluido el uso de su posición para beneficiar a aliados con favores especiales durante el proceso de apropiaciones y hacer caso omiso de las restricciones al trabajo voluntario de su asesor principal de campaña.

Funcionarios de ética de la Cámara dijeron que el comité, que ha estado considerando el asunto desde 2023, se reunió una docena de veces como parte de la investigación, revisó más de 33,000 documentos y emitió docenas de citaciones.

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¿A qué cargos federales se enfrenta Cherfilus-McCormick?

En febrero, el demócrata de Florida se declaró inocente de más de una docena de cargos federales, entre ellos robo de fondos públicos, realización y recepción de contribuciones de donantes de paja y blanqueo de dinero, así como cargos de conspiración asociados a cada uno de esos cargos.

Los fiscales la acusan de conspirar para robar 5 millones de dólares de fondos federales para catástrofes pagados por error en exceso a la empresa sanitaria propiedad de su familia a través de un contrato de personal de vacunación COVID-19 financiado con fondos federales. A los dos meses de recibir el dinero, los fiscales alegan que se gastó más de 100.000 dólares en comprarle a la congresista un anillo de diamantes amarillos de 3 quilates. Su hermano, su antiguo jefe de personal y su contable también fueron acusados en la presunta trama.

Cherfilus-McCormick ha dicho que no tenía previsto dimitir. Sin embargo, Cherfilus-McCormick ha renunciado a su puesto como miembro de mayor rango de la Subcomisión de Oriente Medio y Norte de África de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, de acuerdo con las normas de la Asamblea Demócrata de la Cámara de Representantes que exigen que los miembros acusados renuncien a sus puestos de liderazgo en la comisión.

¿Podría Cherfilus-McCormick ser expulsado de la Cámara?

Los republicanos se están moviendo para hacer precisamente eso, aunque requeriría que un número significativo de demócratas se uniera a ellos. Se necesitan dos tercios de los votos para expulsar a un miembro de la Cámara.

Los líderes demócratas se han negado hasta ahora a condenar a Cherfilus-McCormick. El representante californiano Pete Aguilar, tercer demócrata en el liderazgo de la Cámara, dijo esta semana que no “prejuzgaría” las acusaciones contra ella.

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“Vamos a ver qué pasa en el Comité de Ética”, dijo en una rueda de prensa el martes.

El último miembro del Congreso en ser expulsado fue el representante George Santos, republicano de Nueva York, en 2023. Santos aún no había sido condenado por cargos federales, y el presidente de la Cámara, Mike Johnson, republicano por Laos, votó en contra en ese momento, expresando su preocupación por sentar un precedente de expulsión de miembros sobre la base de acusaciones no probadas.

Pero un mordaz informe de la Comisión de Ética de la Cámara precedió al voto de expulsión de Santos.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.