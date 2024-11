Con la llegada de las ventas de Black Friday y Cyber Monday, el equipo de inspectores del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) intensificó sus esfuerzos para proteger los derechos de los consumidores y garantizar una experiencia de compra segura y satisfactoria.

Este año, el DACO reforzó sus inspecciones en comercios para atender confidencias y ofreció recomendaciones a los consumidores para realizar las compras, anunció el secretario interino, el licenciado Francisco González de la Matta.

“El Miércoles Naranja, Black Friday y Cyber Monday son fechas muy esperadas por los consumidores, pero también representan un reto para garantizar que las compras se realicen de manera justa y transparente. Estas jornadas concentran una actividad comercial intensa y es importante que tanto los consumidores como los comercios conozcan y respeten sus derechos y obligaciones. Nuestra misión es asegurar que cada oferta y promoción sea clara, que las condiciones estén plenamente detalladas y que el consumidor reciba exactamente lo que se le prometió. El DACO está aquí para proteger sus derechos y velar por la confianza en el mercado durante esta temporada”, destacó González de la Matta.

El jefe del DACO ofreció los siguientes consejos para que los consumidores saquen el máximo provecho a estas ventas:

Compare precios y lea los “shoppers” cuidadosamente : Revise las ofertas de distintos comercios para asegurarse de que el precio promocionado realmente se refleje en la tienda. En ocasiones, puede suceder que artículos anunciados como “especiales” tienen precios similares al regular. Es importante que también verifique si los especiales tienen un horario designado.

: Revise las ofertas de distintos comercios para asegurarse de que el precio promocionado realmente se refleje en la tienda. En ocasiones, puede suceder que artículos anunciados como “especiales” tienen precios similares al regular. Es importante que también verifique si los especiales tienen un horario designado. Conozca sus derechos ante inventarios limitados : Si un artículo anunciado se agota antes del tiempo mínimo garantizado, el consumidor tiene derecho a exigir un “rain check” o un artículo sustituto de igual o mayor valor. Es importante verificar que estas opciones estén disponibles en caso de que el producto no esté en inventario.

: Si un artículo anunciado se agota antes del tiempo mínimo garantizado, el consumidor tiene derecho a exigir un “rain check” o un artículo sustituto de igual o mayor valor. Es importante verificar que estas opciones estén disponibles en caso de que el producto no esté en inventario. Verifique las políticas de devolución y garantía : Antes de realizar una compra, especialmente en productos electrónicos o electrodomésticos, pregunte sobre las políticas de devolución, cambios y garantías. Estas condiciones deben estar claras y por escrito.

: Antes de realizar una compra, especialmente en productos electrónicos o electrodomésticos, pregunte sobre las políticas de devolución, cambios y garantías. Estas condiciones deben estar claras y por escrito. Compre en sitios confiables durante el Cyber Monday : Verifique que las páginas web tengan medidas de seguridad como encriptación (URLs que inicien con “https”) y lea las condiciones de las ofertas. Guarde capturas de pantalla de los precios y promociones en caso de futuras reclamaciones.

: Verifique que las páginas web tengan medidas de seguridad como encriptación (URLs que inicien con “https”) y lea las condiciones de las ofertas. Guarde capturas de pantalla de los precios y promociones en caso de futuras reclamaciones. Mantenga pruebas de sus transacciones : Conserve recibos, copias de los “shoppers”, capturas de pantalla y cualquier comunicación con el comercio. Estos documentos serán esenciales si necesita presentar una reclamación.

: Conserve recibos, copias de los “shoppers”, capturas de pantalla y cualquier comunicación con el comercio. Estos documentos serán esenciales si necesita presentar una reclamación. Evite las compras impulsivas: Haga una lista previa de lo que realmente necesita y defina un presupuesto para evitar gastos innecesarios o endeudarse durante la temporada.

De la misma forma, González de la Matta recordó que los comercios tienen responsabilidades durante las ventas especiales:

Garantizar disponibilidad suficiente de los productos anunciados en especial.

Proveer artículos sustitutos o “rain checks” cuando los inventarios se agoten antes del tiempo estipulado.

Divulgar las cantidades disponibles de productos de forma clara en los anuncios y garantizar el cumplimiento de las ofertas promocionadas.

Publicar las correcciones o notas aclaratorias de forma adecuada y que se refleje en las tiendas, según dispone el Reglamento de Prácticas Comerciales.

“Desde hace varios meses nos hemos reunido con representantes de decenas de establecimientos para asegurar que las ofertas mostradas en los “shoppers” estén en cumplimiento con nuestras leyes y reglamentos. También, hemos fiscalizado a los comercios que ya tienen especiales vigentes. Continuaremos con estos esfuerzos durante todo el periodo de ventas navideñas”, afirmó. Los comercios que incumplan podrían enfrentar multas de hasta $10,000 por infracción.

El funcionario invitó a los consumidores a reportar cualquier irregularidad a través de la página web www.daco.pr.gov. “Queremos que los consumidores se sientan respaldados y que sepan que cuentan con nosotros para proteger sus derechos. Si algo no está claro o sospechan de prácticas injustas, no duden en comunicarse con el DACO. Estaremos en la calle visitando comercios, por lo que, si nos ven, no duden en hacer el acercamiento para atender cualquier situación. Estamos aquí para defenderlos”, concluyó González de la Matta.