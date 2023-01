Un afiche de la exsenadora Evelyn Vázquez Nieves, con el lema: “Mayagüez, nace una nueva esperanza”, originado el martes en sus redes sociales, ha levantado una ola de comentarios que la vinculan con una posible candidatura para la alcaldía de esa municipalidad, bajo el Partido Nuevo Progresista.

No obstante, Vázquez Nieves se distanció “en este momento” de cualquier contienda debido al rol que ejerce como Directora Internacional y Cónsul de Paz Mundial de la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos, organización con la que labora hace dos años y que no le permite expresarse ni inmiscuirse en actividades proselitistas.

La publicación -acompañada del mensaje “La esperanza nos permite vivir con alegría y optimismo. Motivados por nuevos cambios y progreso”- fue escrita, según la exsenadora, por la agencia de publicidad del organismo para el cual trabaja, con motivo de “un proyecto que tenemos en este mes, precisamente en Mayagüez”.

“Sí, se subió post… es un post de esperanza, no es un post político. Vamos a estar dando unas capacitaciones de mujeres, fortaleciéndolas en el tema de la autoestima y la salud mental, en estas mujeres líderes que vamos a preparar. Eventualmente, cuando sea en otro pueblo, puede decir Isabela o, si es en otro país, como lo he estado haciendo en estos pasados dos años que he estado visitando Latinoamérica y donde estoy dando conferencias a nivel internacional”, afirmó.

“Se ha hecho un trabajo dirigido al empoderamiento de la mujer, de la familia, trabajando no solamente con organismos sin fines de lucro o universidades, sino también con los gobiernos de estos países, llevándoles diferentes proyectos sociales que funcionaron en Puerto Rico, de mi autoría, y que ya los han puesto en práctica en sus respectivos países para erradicar la violencia”, sostuvo.

Vázquez Nieves se distanció “en este momento” de cualquier contienda por la poltrona mayagüezana, al destacarse como Directora Internacional y Cónsul de Paz Mundial de la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos. Facebook ( Captura )

Asimismo, admitió que el mensaje ha generado “un entusiasmo grande”, mediante llamadas telefónicas e incluso, “sondeos donde he resultado favorecida”.

Sin embargo, insistió que “en este momento de mi vida profesional, el trabajo que estoy realizando no me permite hacer ningún tipo de expresión política, ni participar en actividades políticas”.

Igualmente, negó que la publicación se haya hecho como barómetro político para medir la opinión pública respecto a una eventual candidatura, en un pueblo donde la situación del suspendido alcalde popular, José Guillermo Rodríguez, imputado por delitos de corrupción, pueda colocarla en una mejor posición ante el electorado.

“No, porque yo no estoy participando en nada político y nadie me ha visto en nada político en estos pasados dos años y ni siquiera en las cosas de Mayagüez. No pensé en eso, sino que cuando (de la agencia) me enviaron la promoción, miro el mensaje y dije: ‘Okey, pues, perfecto’. Me fijo mucho que el mensaje vaya cónsono con la actividad que se vaya a hacer y comenzamos a motivar. Creo que esta vez, sí vamos a llenar esa actividad con tanta promoción que le están dando”, expuso sobre el evento, aunque no precisó fecha específica.

En Facebook hay un perfil político activo bajo el nombre de Evelyn Vázquez Nieves (La Senadora que SI Trabaja) - https://www.facebook.com/evelyn.triunfoseguro y que comparte los mismos posts que su “cuenta verificada en Facebook de la Directora Internacional y Cónsul de Paz Mundial de la Comisión” (https://www.facebook.com/EvelynVazquez51)

Cabe destacar que la exsenadora participó ayer de una entrega de juguetes en Mayagüez, municipio donde reside y en el que ha realizado un sinnúmero de actividades, según ha compartido en sus redes sociales.

Asimismo, reveló que no ha tenido comunicación con “Guillito” Rodríguez, con quien mantuvo una relación de amistad.

“La realidad es que yo agradezco al alcalde que me permitiera trabajar por Mayagüez junto a él. No tengo ningún tipo de relación, no he hablado con él. Desconectada completamente de todo lo que guarde alguna relación política. No he sabido de él”, reiteró.

De otra parte, confesó que su contrato con la organización internacional culmina en marzo.

“La realidad es que, yo, en el mes de marzo, debo de renovar con ellos. Tengo muchísimos planes, así que no tengo en mente no renovar. Están muy satisfechos con el trabajo que estamos haciendo. Yo estoy muy entusiasmada. Tengo una cumbre en República Dominicana y de verdad, estoy muy ocupada en lo que me gusta hacer, que es servir, ayudar, trabajar el tema de la familia y de la mujer”, insistió.

“Todo está en manos de Dios; Él solamente conoce los caminos que quiere para uno. Ya veremos en un futuro qué tenga para mí. No me cierro a nada, pero tengo que decirte que, estoy feliz con lo que hago, me siento bien satisfecha y me permite que todos mis proyectos sociales y los proyectos de ley que funcionaron en Puerto Rico, los podamos implementar en otros países y, eso para mí, es bien gratificante”, recalcó.