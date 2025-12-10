El Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) reveló este miércoles que unos 272 patronos solicitaron no pagar el bono de Navidad en su totalidad o de manera parcial.

Informó, en comunicado de prensa, que esta cifra representa 25 solicitudes menos que las peticionadas en el año pasado 2024, cuando 297 patronos peticionaron la exención.

La lista de las empresas que no pagarían el bono o que lo harían de manera parcial se publicará este próximo jueves, indicó la portavoz de prensa de Trabajo, Marimar Alicea, a Primera Hora.

Como adelanto, sólo se precisó la lista de patronos que solicitaron, por presentar problemas económicos, tener la exención para pagar el bono de Navidad.

La secretaria del Departamento, María del Pilar Vélez Casanova, señaló que la disminución de solicitudes de exención denota una tendencia positiva en la capacidad patronal para cumplir al amparo de la Ley Núm. 148 del 30 de junio de 1969, según enmendada, conocida como “Ley del Bono de Navidad para Trabajadores y Empleados de la Empresa Privada”.

“Esta reducción evidencia mayor estabilidad económica y el compromiso del sector patronal con un beneficio importante para miles de trabajadores en Puerto Rico y sus familias como los es el bono de Navidad”, indicó la funcionaria.

Vélez Casanova explicó que este año se creó un grupo de trabajo especializado (taskforce) integrado por contadores que laboran en distintas áreas de la agencia destinados a auditar los casos recibidos y brindarle apoyo al Negociado de Normas de Trabajo, quien tiene a su cargo los procesos.

La secretaria explicó que la creación del equipo especializado respondió a necesidades clave como agilizar la evaluación de solicitudes y garantizar mayor precisión en el análisis, en respuesta a la política pública de la gobernadora, Jenniffer González Colón.

Comentó que el proceso de verificación y análisis de los casos se encuentra en una etapa semi-final.

“El equipo está llevando a cabo una exhaustiva validación de los datos asociados a solicitudes recibidas. Este proceso es fundamental para garantizar la transparencia y exactitud de la información provista por los patronos que han solicitado la exención total o parcial del pago del bono de Navidad. Una vez completado el proceso, el DTRH publicará la lista oficial de patronos solicitantes, determinación final y el impacto en los empleados”, manifestó.

Pese a que se toma esta determinación antes del día 15 de diciembre, fecha límite para pagar el bono de Navidad, la secretaria había explicado a este diario que en los próximos meses se realizan auditorías contra los patronos para corroborar los percances económicos. Se puede determinar en un periodo de seis meses si se le quita a una empresa la exención y debe pagar parte o el bono de Navidad en su totalidad.