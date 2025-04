El presidente de la Organización de Servidores Públicos Populares, Juan Vega Quiñones, cuestionó hoy la actitud de la senadora penepé Karen Román Rodríguez, tras un incidente con la aerolínea Frontier en Orlando la noche del domingo, en el que el piloto la sacó del avión luego de que algunos pasajeros expresaran sentirse inseguros con su presencia.

Según Vega Quiñones, el comportamiento de la legisladora refleja una desconexión con la realidad de la gente común y una actitud arrogante que contrasta con los valores de servicio público.

“Basta de arrogancia. La lamentable situación protagonizada por la senadora demuestra, una vez más, cómo el poder ha embriagado a los miembros del Partido Nuevo Progresista. No es sorpresa que, en vez de actuar con humildad y respeto, la senadora haya optado por hacer alarde de su título para exigir tratos preferenciales, olvidando que, en los Estados Unidos y en Puerto Rico, todos somos iguales ante la ley”, expresó Vega Quiñones en declaraciones escritas.

Vega Quiñones subrayó que la actitud de la senadora refleja un “desprecio por las normas básicas de convivencia”.

Vega Quiñones también condenó el hecho de que la senadora intentara justificar su actitud con su fe. “Peor aún, resulta inaceptable que intente esconder su vergonzoso comportamiento detrás de la fe y de Dios. Utilizar el nombre de Dios para justificar acciones prepotentes y discriminatorias es una falta de respeto para las verdaderas personas de fe y para el pueblo que espera decoro de sus funcionarios electos”.

“El pueblo de Puerto Rico está cansado de los atropellos, y sabrá juzgar a quienes abusan de su poder”, concluyó.

Según relató la legisladora, su vuelo fue cancelado en cuatro ocasiones, afectando su itinerario. Mientras hacía cambios en el mostrador de la aerolínea, dijo que enfrentó un intento de cobro adicional por equipaje ya pagado.

Además, afirmó que cuando pidió hablar con un supervisor, enfrentó un altercado verbal con una persona en la fila, quien —tras ella identificarse como funcionaria electa— le expresó de forma irrespetuosa que “no era nadie en los Estados Unidos”.

Aunque logró abordar el avión con destino a Puerto Rico, una vez sentada, el piloto le solicitó abandonar la aeronave alegando que algunos pasajeros no se sentían seguros con su presencia. Para la senadora, esta acción representó un acto de discriminación y humillación.

“Nunca en mi vida había tenido situación alguna en ninguna línea aérea ni en cualquier otro lugar, ya que somos personas de ley y orden. Ciertamente, he sido discriminada tan pronto me identificaron, no solamente por el personal de la línea aérea, sino también por algunas personas que se encontraban en la fila. Soy pastora y he sido doblemente discriminada. Quien me conoce a mí y a mi familia sabe que no somos gente de problemas”, expresó Román Rodríguez en un comunicado de prensa.

“Simplemente, por el hecho de ser senadora del PNP, ahora se me discrimina y difama. Orquestaron un grupo de alegadas quejas para levantar esta terrible calumnia. Esto lo dejamos en manos de Dios”, agregó.

Primera Hora procuró una reacción de Frontier, por lo que se espera una respuesta.