Siete especies de aves reciben cuidados en el Centro de Rehabilitación de Especies Nativas y Manejo de Especies Exóticas de Puerto Rico, lo que representa una cifra histórica.

El anuncio fue realizado este lunes por el secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Waldemar Quiles, junto al director del Centro, el teniente del Cuerpo de Vigilantes Ángel Atienza.

Actualmente, personal del centro, ubicado en el bosque Cambalache, en el municipio de Arecibo, atienden a un halcón peregrino, un halcón de cola roja, tres pájaros carpinteros, un Yaboa Real y un Chirel.

“Como parte del esfuerzo por rehabilitar las especies nativas que llegan al Centro de Rehabilitación de Especies Nativas y Manejo de Especies Exóticas de Puerto Rico, hoy tenemos la histórica cifra de siete aves en proceso de rehabilitación. Esto marca un momento único en el desarrollo de un centro que atienda las necesidades de nuestras especies, retornando a su ambiente en salud”, comentó Quiles en declaraciones escritas.

PUBLICIDAD

Atienza, por su parte, hizo hincapié en el cambio de misión del centro desde el pasado año para “añadir el cuidado y rehabilitación de especies nativas”.

“Somos más que un centro que alberga animales, ahora somos una facilidad que busca restaurar especies en pobre estado de salud para devolverlas a su hábitat natural. Hoy tenemos siete aves nativas las cuales, junto a nuestro personal especializado, estamos cuidando para lograr que vuelvan a su entorno a la mayor brevedad posible”, dijo el teniente del Cuerpo de Vigilantes.

El teniente Ángel Atienza ( alexis.cedeno )

El Centro de Rehabilitación de Especies Nativas y Manejo de Especies Exóticas de Puerto Rico fue creado en el 2003 con el propósito de atender un aumento en la cantidad de especies exóticas, incluyendo las invasoras, en la Isla.

La misión era capturar las mismas y retenerlas durante el trámite enfocado a encontrarles un hogar en algunos de los estados de la nación.

Sin embargo, en septiembre de 2025, Quiles añadió, como objetivo la rehabilitación de estas especies.

“Este nuevo enfoque, el cual por primera vez en su historia incluye las especies nativas, y el cual estamos aplicando con estas siete aves, nos ha facilitado establecer una nueva cultura de conservación de estas especies, vital para el ecosistema en Puerto Rico”, culminó diciendo el secretario.