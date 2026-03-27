El Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) lanzó este viernes una campaña para identificar a los comercios que cumplen con las leyes de protección al consumidor, con un sello que dice: “Aquí se cumple con DACO”.

El secretario de la agencia, Hiram Torres Montalvo, indicó, tras una visita al centro comercial San Patricio Plaza, en Guaynabo, que con esta campaña se busca fortalecer la transparencia en el comercio, así como fomentar el cumplimiento de las leyes y reglamentos que protegen al consumidor.

El sello de cumplimiento se le entrega al comercio luego de ser inspeccionados y se identifique que cumplan con las disposiciones aplicables.

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Torres Montalvo informó que el sello comenzará a distribuirse a partir de la primera semana de abril de 2026. Servirá como un distintivo visible para los consumidores, indicando que el establecimiento ha sido evaluado y cumple con aspectos esenciales como la rotulación de precios, políticas de devolución, prácticas comerciales transparentes y otras disposiciones reglamentarias vigentes.

“Este sello representa un paso firme hacia la construcción de un comercio más transparente y responsable. Hoy me honra profundamente poder otorgar el primer sello a una empresa que marcó el inicio de mi vida laboral. Regresar ahora como Secretario del DACO para reconocer su cumplimiento es, sin duda, un momento muy significativo”, expresó Torres Montalvo en comunicado de prensa.

El titular de DACO destacó que la iniciativa no exime a los comercios de su responsabilidad continua de cumplir con la ley, ya que las inspecciones se mantendrán de forma regular en cualquier momento.

“Este reconocimiento no es permanente ni sustituye la fiscalización. Es una validación al momento de la inspección de que ese comercio está haciendo las cosas bien. Nuestro compromiso es continuar vigilantes para asegurar que ese cumplimiento se mantenga en el tiempo”, añadió.

Como parte del lanzamiento, la cadena de tiendas Baskin Robbins se convirtió en el primer comercio en recibir el sello, tras cumplir con todos los criterios evaluados por la agencia.

El distintivo estará visible para los consumidores tanto en el establecimiento como en formato digital, incluyendo áreas como las cajas registradoras, donde se detallan derechos del consumidor y prácticas comerciales.

La iniciativa también busca incentivar a más comercios, particularmente pequeños y medianos, a alinearse con las leyes vigentes. A través de la Oficina de Enlace Comercial del DACO, se ofrecerá orientación y apoyo para que los negocios puedan cumplir con todos los requisitos y eventualmente cualificar para recibir el sello.

Se informó que cada sello contará con una numeración única y estará debidamente registrado tanto en las oficinas regionales como en DACO central. Asimismo, se publicará un listado oficial de los comercios certificados en el portal digital de la agencia trimestralmente.