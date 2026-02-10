Ocho comercios fueron multados hoy, martes, por presuntas infracciones en sus anuncios de cara al Día de San Valentín, fecha que lleva a los enamorados a hacer filas para comprar flores, joyería y perfumes.

Según notificó el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), las ocho multas fueron emitidas luego de que representantes de la agencia visitaran a 133 establecimientos en las cinco regiones de la Isla.

En los establecimientos se inspeccionó el cumplimiento de los reglamentos y leyes aplicables, incluyendo la Ley Orgánica del DACO, las disposiciones del Reglamento de Prácticas y Anuncios Engañosos y el Reglamento de Rotulación y Anuncio de Precios ( Suministrada )

En la región de San Juan, inspeccionaron a 41 tiendas y multaron a cuatro, mientras que, en Caguas, uno de los 18 negocios inspeccionados fue multado; en Ponce uno de 37; y en Mayagüez dos de 37.

Aunque no se divulgaron las especificaciones de cada multa, se le indicó a Primera Hora que cada una fluctúa entre $500 y $10,000 y puede ser apelada por el infractor.

“Durante la temporada de San Valentín, miles de consumidores realizan compras para regalos, cenas y actividades especiales. Nuestro deber es garantizar que los comercios cumplan con las leyes y reglamentos que protegen al consumidor, especialmente en cuanto a rotulación de precios, anuncios y políticas de devolución”, expresó en comunicado de prensa el secretario del DACO, el licenciado Hiram Torres Montalvo.

El operativo se enfocó en establecimientos vinculados a la alta demanda de compras de esta temporada, incluyendo comercios de flores, joyerías, perfumerías, tiendas por departamento, comercios de regalos, ropa, accesorios y otros negocios con ofertas especiales asociadas a la celebración.

Allí, se inspeccionó el cumplimiento de los reglamentos y leyes aplicables, incluyendo la Ley Orgánica del DACO, las disposiciones del Reglamento de Prácticas y Anuncios Engañosos y el Reglamento de Rotulación y Anuncio de Precios, además de otros estatutos relacionados con la protección al consumidor.

Entre los requisitos están:

La rotulación correcta y visible de precios en mercancía y góndolas.

Que los comercios mantengan los precios anunciados y respeten las ofertas promocionales.

Que no existan anuncios engañosos, ni prácticas que induzcan a error al consumidor.

La publicación visible de las políticas de devolución, cambio, garantías y condiciones de venta.

Que las ofertas especiales indiquen claramente restricciones, disponibilidad, fechas de vigencia y términos aplicables.

El cumplimiento con los requisitos de información en productos y servicios conforme a la reglamentación vigente.

Por otro lado, Torres Montalvo también advirtió sobre el aumento en las compras por internet y el crecimiento de ofertas digitales que podrían inducir a error al consumidor.

“Es importante que los consumidores se mantengan alertas ante ofertas en línea que aparentan ser extraordinarias, pero que en muchos casos son anuncios engañosos diseñados como un gancho estratégico para atraer compradores. Exhortamos a verificar la reputación del vendedor, leer los términos y condiciones, confirmar políticas de devolución y guardar evidencia de la transacción, incluyendo anuncios, recibos y confirmaciones electrónicas”, instó.

Si desea presentar una querella, puede comunicarse al 787-722-7555, acceder a www.daco.pr.gov o seguir las redes sociales del DACO bajo @dacoatufavor.