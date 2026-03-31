El vicepresidente JD Vance publicará un nuevo libro en el que explorará su fe religiosa y su conversión al catolicismo en la edad adulta.

“Comunión: Finding My Way Back to Faith” saldrá a la venta el 16 de junio, informó el martes a The Associated Press la editorial HarperCollins. HarperCollins también publicó “Hillbilly Elegy”, las memorias de 2016 que vendieron un millón de ejemplares y que ayudaron a convertir a Vance en una figura nacional.

“La historia de cómo recuperé mi fe, por supuesto, sólo ocurrió porque la había perdido para empezar”, dijo Vance, de 41 años, en un comunicado.

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“La interesante pregunta que planea sobre este libro, y sobre mi mente, es por qué alguna vez me desvié del camino. Por qué la fe cristiana de mi juventud no logró arraigar adecuadamente”, escribió.

Es probable que el anuncio del martes aumente las especulaciones de que Vance buscará la presidencia en 2028, una posibilidad en la que el vicepresidente republicano ha dicho que no está centrado ahora mismo, indicando que esperaría hasta después de las elecciones de mitad de mandato de 2026 para decidir sobre una campaña.

A menudo, aunque no siempre, los aspirantes presidenciales publican libros antes de iniciar una campaña, lo que les da un momento de protagonismo ante nuevas audiencias y la oportunidad de cristalizar su mensaje al embarcarse en una campaña. Los posibles candidatos demócratas para 2028 ya han publicado libros o tienen previsto hacerlo este año, como el gobernador de Kentucky Andy Beshear, el gobernador de Pensilvania Josh Shapiro, el gobernador de California Gavin Newsom y la ex vicepresidenta Kamala Harris.

Vance escribió él mismo “Communion”, de 304 páginas, según su editor, trabajando en él de forma intermitente desde 2019, e incluirá material sobre su tiempo en la política. Los vicepresidentes desde Walter Mondale a Mike Pence han publicado libros, pero Vance sería el primero en la memoria reciente en hacerlo mientras está en el cargo.

En 2022, HarperCollins informó a AP de que Vance había dejado de lado un proyecto de memorias religiosas. Parte de “Comunión” está extraída de ese proyecto.

Vance ha dicho que evolucionó del cristianismo al ateísmo y al catolicismo. Se convirtió en 2019 y atribuye a su nueva fe el haberle dado un sentido de propósito que no obtuvo a través de su educación en la Universidad de Yale o trabajando en la industria financiera.

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“Hillbilly Elegy”, las memorias de Vance sobre sus raíces rurales, fue muy leído tras su publicación y su popularidad no hizo más que crecer tras la sorprendente victoria presidencial del republicano Donald Trump en 2016, cuando los demócratas buscaron en el libro una forma de entender el atractivo de Trump. Ron Howard adaptó “Hillbilly Elegy” en una película de 2020 protagonizada por Glenn Close y Amy Adams.

Vance fue inicialmente un crítico de Trump, pero se convirtió en un estrecho aliado. Fue elegido senador republicano por Ohio en 2022 y dos años después Trump lo eligió como su compañero de fórmula, convirtiéndose en el vicepresidente más joven desde que Richard Nixon sirviera al presidente Dwight Eisenhower en la década de 1950.

La noticia del libro de Vance siguió al anuncio hecho el lunes por su esposa, Usha Vance, de que ha iniciado un podcast llamado “La hora del cuento con la Segunda Dama” para promover la lectura entre los niños.

Los Vance tienen tres hijos pequeños, y Usha Vance está embarazada del cuarto, un varón que nacerá a finales de julio.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.