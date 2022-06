Karina Nieves Serrano se impuso hoy en el recuento de la elección especial del Partido Nuevo Progresista (PNP) por la Alcaldía de Aguas Buenas, frente a su más cercano contrincante, el exalcalde Carlos “Junior” Aponte Silva, conocido como “Cidrita”.

Nieves Serrano, quien dirige el Departamento de la Vivienda en la región de Caguas y laboró anteriormente en la oficina del representante a la Cámara, Jorge Navarro Suárez, obtuvo el 41.50 por ciento de los votos emitidos, unos 1,131.

La elección especial estuvo salpicada por críticas de algunos de los candidatos y de electores de la Palma en Aguas Buenas por el endoso que le dio el gobernador y presidente del PNP, Pedro Pierluisi, a Nieves Serrano a pocas horas de la contienda electoral.

En el proceso compitieron cinco candidatos por la vacante que dejó el alcalde Javier García, quien se declaró culpable de un esquema de corrupción con contratos de desperdicios sólidos en el foro federal.

Según informó el PNP, al filo del mediodía de hoy concluyó el recuento de votos en el Centro de Operaciones de la Comisión Estatal de Elecciones.

“En total transparencia de los procesos electorales, en la mañana de hoy se realizó el escrutinio del evento eleccionario de Humacao, así como del recuento de votos de la elección especial en Aguas Buenas. El proceso concluyó que Karina Nieves resultó electa democráticamente por el pueblo de Aguas Buenas”, informó la comisionada electoral del PNP, Vanessa Santo Domingo, quien adelantó que los resultados del escrutinio están disponibles en la página de la CEE (https://www.ceepur.org/).

El total de papeletas adjudicadas asciende a 2,725. Dos papeletas fueron en blanco y una papeleta nula. Karina Nieves alcanzó 1,131 votos. Fue seguida por Carlos “Cidrita” Aponte con 1,080, Miguel Rodríguez con 362, Efraín Ocasio con 145 y Rosa Vázquez con 7.

Fueron adjudicados los votos de confinados y añadidos a mano.

Reacciona “Cidrita” y arremete contra el PNP

“Era cuesta arriba. Es muy difícil competir contra un partido poderoso, fuerte, con los senadores, con los representantes, con la plana mayor del partido todos en contra tuya y tú solito con el pueblo. Vergüenza le debía dar que tuvieron que usar toda la fuerza para un candidato como yo y para los otros tres candidatos. Después nos llamaron para que nos uniéramos y nos pusimos de acuerdo los cuatro y le dijimos que no porque fueron unas elecciones amañadas, unas elecciones tramposas. Eso no es justo”, reaccionó Aponte Silva.

En declaraciones a Primera Hora dijo que “el PNP sabe que tiene que unir voluntades porque Pierluisi ganó sólo por el 30 y pico mil de los votos y no pueden estar dividiendo”.

Pedro Pierluisi endosó la semana pasada a la entonces aspirante por la alcaldía de Aguas Buenas, Karina Nieves Serrano. ( Facebook )

Sostuvo que días antes de la elección, el gobernador llegó a Aguas Buenas “con una flota de tres carros oficiales y se reunió en el barrio Sumidero en la casa de un ingeniero y ahí le alzó la mano a Karina y dijo esta es mi candidata, voten por ella”.

“Eso fue hace como tres días lo dejó para último para dar el jaque mate. Eso no se hace. Estan indignados, no tan solo yo, los otros tres candidatos también”, reclamó Aponte Silva.

“El pueblo aquí está indignado. Cuando yo paso me dicen ‘Junior, Junior, te la robaron. Lo que hicieron no fue bueno”, dijo Aponte Silva. “Dejen que el pueblo de Aguas Buenas decida. El senador Henry Neumann hizo campaña por ella (Nieves Serrano) y el charlatán y tramposo Georgie Navarro. Ese vino a comprar voto. Los partidos no se nutren de la unión, no se nutren separando. Cuando lo van a aprender”, sostuvo.

“Tienen que dejar que las cosas fluyan y más un pueblo que a dos alcaldes arrestaron los federales y que la candidata que ganó les dijo a los empleados que todo se va a quedar igual. Entonces, qué va a pasar. Es triste y lamentable y no estoy hablando porque me duela la derrota. Yo estoy pensionado, yo fui alcalde, yo no iba a cobrar, pero yo vivo feliz. No necesito estar detrás de un partido para subsistir, pero me daba pena la situación de Aguas Buenas con dos alcaldes arrestados. Eso es lamentable. Había que sacudir el palo”, sentenció.

Rechazó versiones que circularon en las redes sociales de que si era el ganador, solo estaría un tiempo en la alcaldía y que le cedería el puesto a su hija. “Eso es el embuste más grande del mundo porque mi hija no votó en Aguas Buenas, no vive en Aguas Buenas, sino en Caguas y ella lo que hizo fue que me dirigió la campaña. Esas son las artimañas tramposas porque yo podría decir, Karina está ahí, la puso Georgie porque se va a mudar para un barrio de Aguas Buenas, para que Karina lo deje a él. Eso fue lo que se corrió por aquí”, reclamó Aponte Silva.