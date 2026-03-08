A Carolina del Norte no le importa elegir demócratas como gobernadores, pero la cosa cambia cuando se trata de enviarlos al Senado de Estados Unidos.

Roy Cooper, que dirigió el estado durante dos legislaturas, intenta cambiar esa situación con una campaña que podría remodelar el poder en Washington.

En su camino se interpone Michael Whatley, que cuenta con todo el respaldo de Donald Trump tras haber sido anteriormente el presidente del Comité Nacional Republicano elegido por el presidente.

Tanto Cooper como Whatley ganaron fácilmente las primarias de su partido esta semana, consolidando una de las carreras senatoriales más importantes de este año. La campaña atraerá cientos de millones en gastos porque Carolina del Norte es fundamental para los esfuerzos demócratas para recoger los cuatro escaños necesarios para ganar una mayoría en el Senado.

Los republicanos quieren presentar a Cooper como demasiado izquierdista para un estado que Trump ganó tres veces. Esa táctica probada y comprobada se hace eco de las victorias pasadas sobre los demócratas a los que tacharon de ser sellos de goma para los líderes liberales, y pondrá a prueba el vínculo de Cooper con los votantes establecido a lo largo de cuatro décadas de campañas ganadoras como legislador estatal, fiscal general y gobernador.

Cooper quiere darle la vuelta a esa narrativa, acusando a su oponente republicano de ser una herramienta de “amigos bien conectados en Washington” que no pueden representar eficazmente al estado.

“Miren, voy a ser un senador fuerte e independiente para Carolina del Norte”, dijo Cooper el miércoles. Dijo que trabajaría con Trump cuando tuviera sentido.

Whatley no se arredra ante su alianza con el presidente.

“Su liderazgo ha cambiado nuestro país, y me enorgullece estar a su lado en la lucha por asegurar nuestra frontera, fortalecer nuestra economía y poner a Estados Unidos en primer lugar”, afirmó Whatley.

Whatley no es muy conocido

Carolina del Norte es un eterno campo de batalla política que suele arrojar un veredicto dividido. Los demócratas han mantenido el control del cargo de gobernador durante más de un siglo, cediéndolo sólo a tres republicanos durante ese tiempo. Desde 1968, los candidatos presidenciales republicanos han ganado el estado en todas las elecciones excepto en 1976 y en 2008, el mismo año en que un demócrata ganó por última vez las elecciones al Senado.

Whatley necesita esas tendencias para compensar su falta de reconocimiento como candidato primerizo. Como antiguo empleado político, miembro de grupos de presión y dirigente de partido, tiene profundos vínculos en Raleigh y Washington, pero menos contacto con los votantes.

“Una cosa es ser el tipo del partido y otra es ser el tipo de la papeleta tú mismo”, dijo el exgobernador Pat McCrory, un republicano que perdió por poco ante Cooper en 2016. “Vamos a ver si lo tiene o no”.

Whatley y sus partidarios iniciaron una campaña publicitaria en las primarias a pesar de que no se enfrentaba a un serio desafío por la nominación.

“Iba a la escuela, iba a la iglesia. Hice deporte. Y trabajé. Pude pagarme mis estudios universitarios, de posgrado y de Derecho”, dijo Whatley el martes por la noche. “He vivido el sueño americano aquí mismo, en Carolina del Norte”.

Martha Goodson, de 71 años, no está tan segura. Votó a Cooper en las primarias demócratas y tiene dudas sobre el compromiso de Whatley con el estado.

“Simplemente tengo muchas dudas sobre personas a las que no he visto implicarse a fondo en Carolina del Norte”, dijo Woodson. “Sé que ha servido al Partido Republicano en un papel de liderazgo”, pero “no sé si había oído su nombre antes de que surgiera para esto”.

Un republicano quiere hacer agujeros en el historial de Cooper

Los republicanos en Washington dicen que están ansiosos por minar los términos de Cooper como gobernador, tratando de convertir su percibida fortaleza en una debilidad.

Aunque los demócratas subrayan que Cooper nunca ha perdido una campaña para un cargo estatal, McCrory advirtió que nunca se ha enfrentado al tipo de ataques negativos que puede sufrir este año. Las normas más laxas sobre los gastos de campaña “han cambiado el juego”, dijo.

Los republicanos quieren mezclar las luchas nacionales sobre cuestiones como la inmigración y los derechos de los transexuales con asuntos específicos de cada estado, como la delincuencia y la forma en que Cooper gestionó la respuesta a los huracanes y la política de COVID-19.

Han señalado el veto de Cooper a la legislación que habría exigido a los sheriffs cooperar con los agentes de inmigración que buscan recoger a los reclusos que se cree que están en el país ilegalmente.

“Roy Cooper eligió a los delincuentes extranjeros ilegales antes que a las comunidades de Carolina del Norte”, dijo Whatley durante su discurso de aceptación de la candidatura.

Los republicanos también se han centrado en el apuñalamiento mortal el verano pasado de la refugiada ucraniana Iryna Zarutska en un tren ligero de Charlotte. El sospechoso de asesinato tenía más de una docena de detenciones penales previas antes de sus cargos más recientes en tribunales federales y estatales. Trump destacó el asesinato durante su discurso sobre el Estado de la Unión, con la madre de Zarutska en la tribuna.

Los demócratas ven la sanidad

El ex gobernador ha contraatacado centrándose en la economía, incluidos los costes sanitarios. Señala que convenció a la Asamblea General, controlada por los republicanos, para que ampliara la cobertura de Medicaid. El tema vuelve a estar en el candelero después de que los republicanos se negaran a prorrogar los subsidios de la época de la pandemia para los planes de seguro adquiridos a través de la Ley de Asistencia Asequible.

Mientras tanto, Cooper ya está tratando de volver la discusión sobre el crimen y la inmigración contra Trump y los republicanos después de que dos manifestantes, ambos ciudadanos estadounidenses, fueran asesinados por agentes federales de inmigración en Minneapolis.

Dijo el miércoles que quiere “fronteras seguras” e “insistiría en los recursos federales para deportar a los delincuentes violentos” y “luchar contra la delincuencia violenta.”

Pero, dijo, “creo que esta administración está perdiendo el foco en eso”.

Trump será una constante

Cooper no critica a Trump en términos muy personales, como hacen algunos demócratas. Eso es probablemente el reconocimiento de que sus victorias como gobernador vinieron en parte de ganar votos de al menos algunos partidarios de Trump. Más bien, Cooper critica las políticas de la administración que, según él, perjudican al estado, especialmente a los votantes de clase media y trabajadora, y luego golpea a Whatley por apoyar esa agenda.

Los demócratas lo ven como una forma de capitalizar el decreciente apoyo público de Trump en general sin que Cooper se arriesgue a alienar a los votantes de derecha que podría atraer.

Para Whatley, no hay opción de seguir abrazando a Trump mientras se trata de maximizar los votantes republicanos, dijo McCrory.

“No creo que tenga más remedio que traerlo”, dijo McCrory. “El presidente le ha elegido a dedo”.

Ese mensaje se adapta a los votantes republicanos como Kevin Cattell, de 71 años, quien dijo que quiere representantes en Washington que “apoyen y vean el valor y la visión que el presidente Trump está presentando.”

McCrory sabe de primera mano lo poderoso que puede ser el respaldo de Trump. En 2022, se enfrentó sin éxito a Ted Budd por la candidatura republicana al Senado.

Una vez que Trump apoyó a Budd, McCrory dijo: “Bien podría haber estado en la playa”.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.