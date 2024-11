Los comisionados electorales del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y el Partido Popular Democrático (PPD) denunciaron en la mañana del martes que el Partido Nuevo Progresista (PNP) cerró mesas de la Junta Administrativa de Voto Ausente y Voto Adelantado (JAVAA) durante la madrugada porque no tenían funcionarios.

Esto pese a que, en la tarde de ayer, el PNP acudió al Tribunal para exigir que el proceso se continúe aún sin la presencia de representantes de todos los partidos en contienda.

“Anoche a partir de las 2:00 a.m., de 20 mesas en cinco el PNP no tenía representación y trancaron esas mesas... Fueron al tribunal para que abrieran todas las mesas y trancaron esas mesas violando lo que dijo el juez”, denunció Roberto Aponte Berrios en entrevista con Primera Hora.

A sus reclamos hizo eco la comisionada electoral del PPD, Karla Angleró González, quien dijo que en la mañana " habían siete máquinas (para contabilizar votos) abiertas porque no habían operadores del PNP.

“Reconociendo que fue la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) quien determinó que el PNP era quien operaba la máquina y quien colocaba las papeleteas en el ‘feeder’ del scanner... No habiendo operador del PNP todas esas máquinas tuvieron que cerrarse desde las 3:00 a.m.”, afirmó Angleró González.

El exgobernador Alejandro García Padilla, quien reveló anoche que acudió como funcionario de colegio, fue quien alertó a la comisionada del PPD que “se están cerrando máquinas porque no está el balance del PNP”.

Por su parte, el comisionado electoral del PNP, Aníbal Vega Borges, aseguró que los reclamos de sus rivales no son correctos y que en efecto su partido solicitó más mesas para acelerar el conteo de los votos, a lo que estos se opusieron.

“Tenemos 23,000 funcionarios de colegio, mientras ellos tienen uno... A ellos les molestó porque nosotros decíamos que ellos constantemente bloqueaban esto y no fue hasta que fuimos al tribunal que ellos trajeron a otras personas”, detalló Vega Borges.

“Yo espero que no sea solo anoche, espero que hoy y mañana y siempre estén presente si no la sentencia es clara y precisa, el partido que no tenga su gente en la mesa en el momento de comenzar o en el momento que usted se siente y despues abandone el proceso pues usted renuncia”, añadió además.

En la tarde del lunes, el juez Raúl A. Candelario López, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, ordenó a la CEE a continuar “ininterrumpidamente” el conteo del voto adelantado.

La sentencia dictamina además que los partidos sin representantes en las juntas de balance “renunciaban a su derecho de representación en cualquiera de las etapas del proceso electoral”.

La JAVAA tiene hasta las 5:00 p.m. para contabilizar más de 120,000 votos adelantados que recibió la CEE y evitar un atraso en la determinación preliminar de los ganadores de las elecciones 2024.