El Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DRTH) anunció que el próximo jueves, 26 de febrero ofrecerá, libre de costo, su “Boot Camp Laboral”, en el municipio de Lares.

El evento es un adiestramiento “dirigido a patronos, personal gerencial y profesionales de recursos humanos interesados en robustecer sus prácticas laborales y reducir riesgos legales”.

La capacitación se llevará a cabo de 8:00 a.m. a 12:00 p.m., en el Centro Comunal Odilio González, ubicado en el barrio Piletas, en Lares.

Se espera que durante la jornada, especialistas del DTRH orienten sobre seguridad y salud ocupacional, legislación laboral local, disposiciones de salarios y horas trabajadas, beneficios y licencias, así como procesos de reclutamiento, selección y clasificación de empleados. Entre tanto, el personal de la División de Horas y Salarios del Departamento del Trabajo federal abundará sobre el pago de horas extras y empleados exentos, entre otros.

PUBLICIDAD

Según alertó este domingo durante la conferencia de prensa Asunto Semanal la subsecretaria del DTRH, Wanda Fontanes Ruiz, “quedan pocos espacios” para el evento.

Asimismo, la funcionaria también anunció otro adiestramiento para el viernes 27 de febrero próximo, igualmente libre de costo, “sobre el seguro por incapacidad temporal (SINOT), seguro choferil y seguro por desempleo”, todos los cuales son administrados por el DTRH.

Este adiestramiento, dirigido a “patronos del sector privado, gobiernos y municipios”, será de 8:30 a.m. a 12:00 p.m., en la Sala Santiago Iglesias Pantín, en la sede del DTRH, en Hato Rey.

Los interesados en participar, ya sea en el evento de Lares o en el de los seguros, deben registrarse previamente accediendo a https://eventos.dtrhpr.com/evento/boot-camp-laboral-lares/.

Plazas disponibles en la CFSE

Por otro lado, durante la conferencia de prensa también se anunciaron unas plazas disponibles en la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE).

De acuerdo con el anuncio, se trata de posiciones de:

Supervisor(a) de Trabajo Social

Farmacéutico(a) Gerencial Regente

Terapista Físico

Terapista Ocupacional

Supervisor(a) de Servicios de Alimentos

Las personas interesadas pueden enviar su resumé a recursoshumanos@cfse.pr.gov, para obtener más detalles.