La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón, anunció este jueves la asignación de $42,038,130.61 en fondos federales provenientes de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), dirigidos a proyectos de infraestructura en varios municipios de la isla.

Los recursos están destinados a la reconstrucción de carreteras, puentes, edificios y sistemas esenciales que sufrieron daños significativos tras el paso de los huracanes María (2017) y Fiona (2022).

“Cada dólar federal que llega a Puerto Rico debe convertirse en obra concreta. Nuestra administración está comprometida con asegurar que estos recursos lleguen a las comunidades, generen empleos y fortalezcan la calidad de vida de nuestra gente”, afirmó la gobernadora durante la conferencia de prensa.

Distribución de los fondos

Las partidas aprobadas se desglosan de la siguiente manera:

Municipio de Maricao: $8,888,310.76 bajo la Sección 406 del Stafford Act, para reparar carreteras en el sector Los Piro, afectadas por el huracán María.

Municipio de Barranquitas: $1,691,323.05 y $2,269,480.34, también bajo la Sección 406, para reconstrucción de carreteras y puentes dañados por María.

Municipio de San Juan: $23,135,623.34 bajo la Sección 406, para la rehabilitación del almacén Ramallo, afectado por el mismo fenómeno.

Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico: $1,737,748.17 bajo la Sección 428, para reparaciones en edificios y equipos afectados.

Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP): $5,315,644.95 bajo la Sección 406, para trabajos permanentes en un puente y una carretera vinculados a un cajón pluvial de concreto impactado por el huracán Fiona.

La mandataria subrayó que su administración trabaja con sentido de urgencia y enfoque en la ejecución efectiva de los proyectos.

“Puerto Rico necesita acción. Estos fondos son para construir, para cumplir y para responderle a las comunidades que llevan años esperando”, sostuvo González Colón.

También reiteró su compromiso con fortalecer la colaboración con el gobierno federal, incluyendo la administración del presidente Donald Trump, para acelerar los procesos de reconstrucción.

“Seguiremos defendiendo los intereses de Puerto Rico en Washington y asegurando cada dólar disponible. La recuperación es un esfuerzo a largo plazo, y mi compromiso es que cada familia vea resultados en sus comunidades”, puntualizó.