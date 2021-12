En una actitud agresiva, el director de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Josué Colón, le increpó a los directivos de Luma Energy unas alegadas expresiones realizadas como parte de la vista del Negociado de Energía, a tal punto que le reclamó una disculpa pública y le achacó tener responsabilidad en el que se hayan incurrido en altos gastos de combustible.

Colón no estaba entre los deponentes de la vista técnica, pero se apareció de repente e intervino para hablar sobre los problemas que confrontan para generar energía mediante el uso de gas natural en la Central San Juan. Desde su intervención, Colón ya hablaba de un tomo más alto que los otros deponentes en la vista.

De repente, lanzó que su intención era “dejar esta observación”. Todo lo que dijo después fue en contra de Luma Energy.

Aunque no dio nombres, parecía que se dirigía a Mario Hurtado, el jefe de la Oficina Regulatoria de Luma y el de mayor cargo en la empresa presente en la vista.

“Uno de los funcionarios de Luma mencionó esta mañana que parte de lo que ha ocurrido, que pudiera mejorarse si la gerencia o la administración del área de generación fuera una más profesional y no sé qué otro adjetivo utilizó, pues yo solicitó que Luma retire ese ‘statement’ y que se disculpe públicamente por haber hecho tal aseveración, porque yo la considero una falta de respeto a los profesionales que trabajan en las centrales generatrices para que la electricidad se produzca. Eso no tiene ningún fundamento ni fiscal ni técnico el hacerlo en una vista técnica como esta”, afirmó Colón.

De inmediato, defendió a los trabajadores de la AEE. Dijo que son profesionales de primera, que laboran 24 horas al día para producir electricidad para el pueblo.

“Aquí aseverar que X o Y unidades están o no disponible se debe a la gerencia eso es un comentario desacertado, que no se ajusta a la realidad. Yo, como director ejecutivo, me opongo a que esa expresión haya ocurrido y, de hecho, lo lamento”, añadió.

La descarga no se limitó a lo que dijo o no dijo algún funcionario de la empresa a cargo de transmisión y distribución de energía durante la vista. Colón también sacó a relucir que determinaciones de Luma Energy incorrectas han llevado a que se tenga que reclamar un aumento en el costo de energía.

“Mi sugerencia al equipo de Luma es que revisen los pronósticos que han provisto en el pasado, porque nosotros en el área de generación entendemos que los coeficientes de reparaciones o de salidas forzadas que han utilizado para publicar o para realizar las simulaciones que se han hecho, deben ajustarse, porque entendemos que es uno de los factores que está afectando que tengamos que estar haciendo recobros como los que están ocurriendo en estos momentos, porque los pronósticos no se ajustan a la realidad del sistema de generación. Esa es nuestra recomendación y, pues, el equipo técnico estará a disponible para entrar en cualquier discusión sobre ese particular”, sentenció.

Toda estas premisas de Colón fueron realizadas mientras personal del Negociado de Energía intentaba intervenir. Ya cuando el director de la AEE terminó sus planteamientos, el presidente del Negociado, Edison Avilés, expuso que no escuchó a nadie de Luma Energy hablar de manera directiva sobre los empleados de la AEE. Se comprometió a realizar una evaluación de la vista para determinar si Luma debía disculparse.

La abogada de Luma, Margarita Mercado Echegaray, también se comprometió a evaluar los audios para determinar si hubo alguna expresión como la que Colón reprochó.

Por otro lado, fue Hurtado quien hizo la expresión principal de Luma en la vista en la que se evalúa el aumento en el costo de la energía eléctrica para el trimestre de enero a marzo de 2022.

El funcionario de Luma justificó el aumento, al establecer que “este costo eléctrico sí ha estado incrementando en los últimos 18 meses a la par que aumenta el precio del combustible en el mercado internacional”.

En varias instancias, Hurtado responsabilizó a la AEE por el manejo de las plantas de generación, que son las que utilizan el combustible.

En un momento dado, el funcionario sí señaló que era necesario contratar a un privatizador que manejara la operación de las flota de generación térmica de la AEE. Dijo que este paso “es un elemento crítico para bajar los costos de energía en el futuro”.

“Aunque nosotros no podemos controlar los precios internacional del petróleo crudo y el gas natural, es sumamente importante que se mejore en la disponibilidad de las plantas de base de la Autoridad y la administración de sus contratos de suministro de combustible. Es crítico el proceso que lleva a cabo el gobierno. Se concluye exitosamente que se introduzca un nuevo operador de las plantas térmicas de la Autoridad. La administración profesional y técnica de la flota ayudará a disminuir las ineficiencias y los déficit en el desempeño de las plantas generadoras”, subrayó Hurtado.