Discover Puerto Rico recurrió a activar los sentidos y las emociones en una nueva campaña global que busca atraer el turismo a la Isla.

Bajo “Awaken Your Senses”, la organización oficial de mercadeo de Puerto Rico como destino busca posicionar a Puerto Rico como un lugar donde los viajeros reconecten con la alegría, generen un sentido de pertenencia y experimenten la cultura con todos sus sentidos, según se anunció este martes durante el lanzamiento de la campaña.

La idea de recurrir a los sentidos y experiencias inmersivas surgió por investigaciones sobre viajeros que evidencian la creciente demanda de obtener este tipo de experiencias. En lugar de limitarse a mostrar destinos, “Awaken Your Senses” se centra en cómo los viajeros experimentan Puerto Rico a través del ritmo, el sabor, los paisajes y la conexión humana.

PUBLICIDAD

“’Awaken Your Senses’ va un paso más allá: invita a los visitantes a experimentar Puerto Rico con todos sus sentidos. En un mundo saturado de notificaciones, alertas, conflictos y distracciones, nuestra Isla ofrece algo diferente: un lugar donde las personas pueden reconectar, vivir el momento y redescubrir el placer de sentir. Puerto Rico es ese destino que te invita a despertar tus sentidos. Desde que llegué a Discover Puerto Rico, hemos trabajado en esta nueva campaña. Estamos convencidos de que generará resultados e impulsará el crecimiento de la industria turística, atrayendo más visitantes, generando mayores recaudos del ‘room tax’, promoviendo el gasto de los viajeros y creando más empleos para nuestra gente”, dijo Jorge L. Pérez, principal oficial ejecutivo de Discover Puerto Rico.

Se explicó que la campaña busca mostrar cómo la inmersión sensorial puede fomentar la pertenencia cultural. Cuando los viajeros se relacionan con un destino a través de múltiples sentidos, desde la música y la comida hasta los paisajes y las interacciones comunitarias, su sentido de conexión se profundiza y la sensación de ser visitantes se desvanece.

El anuncio se produce mientras Puerto Rico sigue experimentando un fuerte impulso turístico. La isla recibió 8.1 millones de visitantes en 2025, un aumento del 8% respecto al año anterior, según estimados de Tourism Economics.

“El turismo en el Caribe, y particularmente en Puerto Rico, ofrece a los visitantes una experiencia única llena de historia, cultura y sabor. Desde caminar por las emblemáticas calles del Viejo San Juan, cargadas de historia y encanto, hasta disfrutar de nuestros reconocidos rones en Cataño, saborear la extraordinaria gastronomía boricua, visitar nuestras playas y descubrir la belleza de nuestros campos. Puerto Rico brinda la oportunidad única de tener campo, ciudad y costa para el disfrute de todos, con la calidad humana que nos caracteriza como pueblo”, expresó la gobernadora, Jenniffer González, en declaraciones escritas.

Mientras, la directora de Turismo, Willianette Robles, señaló que “Puerto Rico es uno de los destinos más atractivos del Caribe y campañas como Awaken Your Senses permiten proyectar al mundo la riqueza y el carácter vibrante de la cultura, los paisajes y la hospitalidad de nuestra Isla. Desde la Compañía de Turismo respaldamos iniciativas que destacan las experiencias únicas que ofrecemos y que, a su vez, impulsan el crecimiento del turismo de manera sostenible, generando actividad económica y oportunidades para nuestras comunidades y pequeños negocios”.