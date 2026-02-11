El aumento en el salario mínimo, así como las revisiones en la clasificación y retribución de los empleados públicos, pudieron haber provocado que la mediana de ingresos de los hogares boricuas aumentara en un 4% entre los periodos del 2015-2019 versus el 2020-2024.

Este incremento de ingresos del hogar fue “bastante similar” al que se registró en los Estados Unidos, que fue de 4.4%, opinó el gerente de proyectos senior del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, Alberto Velázquez.

Sin embargo, el análisis realizado por el Instituto de Estadísticas, con data que recién publicó en Censo de los Estados Unidos en la Encuesta sobre la Comunidad, reflejó una gran disparidad en la mediana de ingresos de los hogares por municipio, principalmente aquellos dentro de la zona metropolitana en comparación con el resto de la Isla.

De hecho, municipios más alejados del área, como Las Marías y Maunabo, reflejaron una dura realidad. Sus residentes registran bajos salarios y no tuvieron igual suerte de lograr aumentos significativos en sus ingresos.

Para que tenga una idea, la mediana de ingresos del hogar para Estados Unidos era de $77,341 anuales entre el 2015 al 2019 e incrementó a $80,734, para un cambio de $3,393.

Para Puerto Rico, la mediana de ingresos del hogar fue de $25,278 anuales entre el 2015 al 2019. Subió a $26,297 anuales entre 2020 al 2024, para un incremento de $1,019.

Diferente realidad en municipios

Por pueblos, los cambios en los ingresos llevaron a que, por ejemplo, los residentes de Guaynabo registraran un aumento salarial de casi $11,000 anuales entre ambos periodos estudiados. Mientras, Maunabo, que fue el único municipio en el que sus residentes perdieron ingresos, redujo la mediana de salarios en negativo $2,799 anuales.

Guaynabo también registró el primer lugar como el municipio donde residían las personas con el mejor salario entre 2020 al 2024. Le siguieron Gurabo, Trujillo Alto, Carolina y Dorado, respectivamente.

Las Marías, entretanto, fue el ayuntamiento en el que sus residentes vivían en hogares que registraron los menores ingresos de la Isla entre 2020 al 2024. Le siguió Comerío, Guánica, Maunabo y San Germán.

De manera general, el análisis apuntó a que 42 municipios, para un 55%, registraron aumentos en la mediana salarial de entre $5,000 a $9,000; 31 municipios o un 40% reflejaron incrementos de $1,000 a $4,000, mientras sólo cuatro pueblos o el 5% tuvieron alzas que sobrepasaron los $10,000. Estos fueron Guaynabo, Hatillo, Camuy y Juncos.

Velázquez aclaró que este análisis está “adjudicando salarios a personas que residen ahí, no necesariamente que trabajan ahí”.

También expuso que no significa que las personas de Guaynabo sean ricas o las de Las Marías pobres. Señaló que incide la diferencia en el costo de vida entre un pueblo a otro.

“El poder adquisitivo puede ser relativo”, sostuvo.

Además, explicó que el análisis no indagó en la razón por la que unos pueblos tienen residentes con mejor salario que otros. Tampoco evaluó si esos salarios promedios dan para vivir en Puerto Rico, cuando el aumento del costo de vida ha sido consistente durante las últimas décadas.

No se mueve la economía

No obstante, en entrevista con Primera Hora, los alcaldes de Las Marías y Maunabo hablaron de una misma realidad que llevó a que sus residentes a que no registraran mayor progreso en sus salarios. Ambos aludieron a que el municipio es el principal empleador, no tienen fábricas y la mayoría de su población está compuesta por adultos mayores.

El alcalde de Maunabo, Ángel Lafuente ( Suministrada )

El alcalde de Maunabo, Ángel Lafuente, aceptó que, ante los problemas económicos que se viven en su pueblo, “los profesionales se van. Muchos de ellos optan por comprar un apartamento y tienen a Maunabo para vacacionar”.

“Estamos estancados en el desarrollo de manufactura, que las tiendas no ven a Maunabo como alternativa”, añadió.

También opinó que el mal estado de las carreteras que dan acceso a su pueblo no ayuda al progreso.

El alcalde comentó que intentan sacar al municipio a flote apostando al turismo. Dijo que próximamente inaugurarán un “Food Truck Park”, para promover el desarrollo de pequeños comerciantes. También comentó que buscan desarrollar dos urbanizaciones para atraer residentes.

“Como yo veo en el futuro, Maunabo va a ser un municipio donde personas retiradas van a optar por vivir”, opinó.

Mientras, el alcalde de Las Marías, Edwin Soto, indicó que su pueblo está dominado por hogares que viven de la agricultura. Pero, además, comentó que están en un periodo en el que la mayoría de los trabajadores de la tierra se están retirando.

El alcalde de Las Marías, Edwin Soto. ( Juan Luis Martínez Pérez )

Comentó que lo que ha provocado es que se afecte “la economía, el desarrollo”.

“Necesitamos que se genere más empleo en las fábricas. Estamos viendo cómo pueden ayudar para abrir las fábricas, para que pueda generar más empleo. Ahora mismo, el municipio es el número uno que más emplea y con la reducción de fondos que hemos tenido, de fondos de equiparación, eso no ayuda a generar empleos. Estamos tratando que nos den una escuela que el gobierno cerró para generar pequeñas empresas para generar empleo. Las Marías es un pueblo pequeño, pero de gran corazón, que echan para delante”, explicó Soto.

Por su parte, el alcalde de Guaynabo, Edward O’Neill, se mostró entusiasmado con que su pueblo lidere con los mejores salarios.

Dijo que “confirman la solidez y estabilidad que hoy distingue a nuestra ciudad. En Guaynabo trabajamos de manera constante para asegurar que el progreso y el desarrollo sean sostenidos, promoviendo un ambiente favorable para la inversión, el crecimiento de empresas y comercios, y la creación de empleos que impulsen el dinamismo económico”.

“Estos resultados no solo nos enorgullecen, sino que nos comprometen a redoblar esfuerzos para continuar fortaleciendo los indicadores positivos que hacen de Guaynabo la mejor ciudad para vivir y para trabajar. Una ciudad limpia, segura, ordenada y planificada, cualidades que han sido fundamentales para este crecimiento sostenido”, añadió.

Estadísticas que impulsan cambios

El director del Instituto de Estadísticas explicó la importancia de conocer, por ejemplo, que la mediana de ingresos de un residente de Guaynabo es de $46,731 anuales, mientras en Las Marías es de $16,314.

Dijo que, más allá de revelar cuán dispar vive la sociedad puertorriqueña, ayuda a promover política pública y proyectos económicos que cambien esa diversidad salarial que se registra entre un municipio a otro.

“Nos permitiría ver dónde priorizar”, destacó Velázquez. “Esto levanta la bandera para explorar un poco más otros indicadores que afectan e inciden en lo que es el ingreso del hogar”.

¿Cuáles son?

Municipios cuyos residentes tienen los mejores salarios:

Guaynabo - $46,731

Gurabo - $42,216

Trujillo Alto - $40,055

Carolina - $36,958

Dorado - $36,391

Municipios en cuyos residentes tienen los salarios más bajos:

Las Marías - $16,314

Comerío - $17,134

Guánica - $17,633

Maunabo - $18,045

San Germán - $18,317

Municipios con mayores cambios de salarios entre el periodo del 2015 al 2019 versus el 2020 al 2024:

Guaynabo - $10,803

Hatillo - $10,431

Camuy - $10,411

Juncos - $10,258

Cabo Rojo - $9,700

Municipios con menores cambios de salarios entre el periodo del 2015 al 2019 versus el 2020 al 2024: